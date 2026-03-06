L'Italia subisce un nuovo cambio nel roster in vista del World Baseball Classic 2026. Giaconino Lasaracina, infortunato al polso sinistro, non potrà partecipare al torneo e sarà sostituito da Renzo Martini, veterano della Nazionale.

Il forfait di Lasaracina

Giaconino Lasaracina è costretto a rinunciare al suo primo World Baseball Classic a causa di un risentimento al polso sinistro. La notizia arriva proprio dopo la firma con l’organizzazione dei Toronto Blue Jays, un’occasione importante per il giovane infielder.

Il sostituto: Renzo Martini

Al suo posto è stato convocato Renzo Martini, classe 1992.

Martini vanta una lunga esperienza con la Nazionale italiana e si è distinto negli ultimi Europei, dove ha chiuso con una media battuta di .480 e 5 RBI, aggiudicandosi il premio di miglior battitore. Attualmente milita a San Marino, dopo esperienze con il BBC Grosseto, Fortitudo Bologna e Rangers Redipuglia.

Si tratta del terzo cambio nel roster azzurro: in precedenza Claudio Scotti aveva sostituito Alessandro Ercolani, e J.J. D’Orazio aveva preso il posto del capitano Alberto Mineo.

Cambiamenti nel roster

