Jasmine Paolini torna in campo per una sfida cruciale al WTA 1000 di Miami. L'azzurra affronterà la lettone Jelena Ostapenko nei sedicesimi di finale, in un incontro che si preannuncia particolarmente equilibrato. La partita, tra la numero 7 e la numero 25 del seeding, è in programma domenica 22 marzo alle ore 16.00 italiane.

Paolini arriva a questo appuntamento dopo aver superato la statunitense Taylor Townsend in tre set nel suo primo impegno sul cemento della Florida. Anche Ostapenko ha iniziato il suo percorso nel torneo con una vittoria convincente, rifilando un doppio 6-4 all'ucraina Dayana Yastremska e dimostrando un ottimo adattamento ai campi di Miami.

Entrambe le tenniste sono state ammesse direttamente al secondo turno grazie a un bye, presentandosi così con energie fresche e buone sensazioni.

Analisi dei Precedenti e Stato di Forma

Il bilancio dei precedenti tra Paolini e Ostapenko è in perfetta parità, considerando anche qualificazioni ed eventi minori. Tuttavia, a livello di main draw del circuito maggiore, la tennista italiana ha prevalso solamente una volta: lo scorso anno sulla terra rossa di Roma, con un punteggio di 7-5 6-2, in una partita che fu parte integrante della sua cavalcata verso il titolo. Nei confronti più recenti, invece, la potente lettone ha avuto la meglio, imponendosi a Doha e nel 2023 agli US Open di Flushing Meadows, quest'ultimo un match combattuto risolto in tre set.

La sfida tra Paolini e Ostapenko si disputerà sul campo Butch Buchholz. Gli appassionati potranno seguire l'incontro in diretta tv su Supertennis (disponibile in chiaro) e Sky Sport Tennis. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà accessibile tramite supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW. Sarà inoltre disponibile una diretta live testuale per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

Dove Seguire il Match: TV e Streaming

Per non perdere neanche un momento di questa entusiasmante sfida dei sedicesimi di finale del WTA Miami, gli spettatori avranno a disposizione un'ampia gamma di opzioni. La copertura televisiva sarà assicurata da Supertennis e Sky Sport Tennis, mentre le piattaforme digitali supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW offriranno la possibilità di seguire il match in diretta streaming.

Un servizio di diretta live testuale completerà l'offerta per tutti coloro che desiderano rimanere aggiornati sull'andamento del confronto tra la numero sette e la numero venticinque del mondo.

Il match promette di essere un vero e proprio banco di prova per entrambe le giocatrici, che cercheranno di imporre il proprio gioco per avanzare nel prestigioso torneo sul cemento della Florida. L'equilibrio in campo e la determinazione delle due tenniste garantiranno sicuramente uno spettacolo di alto livello.