Oggi, martedì 24 marzo, alle ore 20.30, il PalaVerde di Treviso sarà il teatro di un appuntamento cruciale per la semifinale scudetto di volley femminile. Si disputa Gara-3 tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Igor Gorgonzola Novara. Le venete conducono la serie per 2-0 e hanno l'opportunità di chiudere i conti in casa, staccando il pass per l'atto conclusivo del tricolore contro la vincente del confronto tra Scandicci e Milano. Per le piemontesi, invece, l'obiettivo è imporsi in trasferta per prolungare la sfida e mantenere vive le speranze di tornare a giocare di fronte al proprio pubblico.

Il percorso e le dinamiche della serie

La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha dimostrato una netta superiorità nelle prime due sfide. Dopo aver dominato Gara-1, imponendosi con autorità, le Pantere hanno replicato con un perentorio 3-0 in Gara-2, disputata sabato sera al PalaIgor, evidenziando una schiacciante superiorità e un gioco a senso unico. A soli tre giorni di distanza dall'ultimo confronto, le giocatrici di Conegliano potrebbero risentire di un possibile debito energetico, avendo affrontato anche il ritorno dei quarti di Champions League la settimana precedente. Questa condizione fisica potrebbe rappresentare un fattore determinante in una sfida così intensa.

Le protagoniste attese in campo

Per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, i punti di forza sono rappresentati dall'opposto Isabelle Haak, dalle schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, dalle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, dalla palleggiatrice Joanna Wołosz e dal libero Monica De Gennaro. La Igor Gorgonzola Novara, dal canto suo, si affida alla potenza della bomber Tatiana Tolok, alla solidità della centrale Sara Bonifacio, alla regia di Carlotta Cambi e alla forza dei martelli Britt Herbots e Lina Alsmeier. Entrambe le formazioni schierano atlete di calibro internazionale, pronte a dare battaglia per conquistare un posto in finale.

Copertura televisiva e streaming

La partita, che si preannuncia come una delle sfide più attese della stagione, sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSportHD, disponibile in chiaro e gratuitamente per tutti gli appassionati.

La diretta streaming sarà garantita su Rai Play, anch'esso accessibile gratuitamente, e per gli abbonati sulle piattaforme VBTV e DAZN. L'ampia copertura riflette il crescente interesse per il volley femminile in Italia. Per chi preferisce seguire l'evento in tempo reale con aggiornamenti costanti, OA Sport offrirà una diretta testuale live, fornendo un'alternativa completa per non perdere nessun momento della gara.