A Silvaplana, in Svizzera, si è conclusa l’ultima e decisiva tappa della Coppa del Mondo di halfpipe, una delle discipline più spettacolari dello sci freestyle. Questo evento ha segnato la chiusura ufficiale della stagione internazionale degli sport invernali organizzati dalla FIS, con la ripresa dell'attività agonistica prevista per il prossimo ottobre.

La gara maschile ha visto il trionfo del neozelandese Luke Harrold, che ha saputo riscattare la delusione per la mancata qualificazione alla finale dei Giochi Olimpici. Harrold si è imposto con un punteggio perentorio di 93.25, dimostrando grande tecnica e precisione.

Sul podio con lui sono saliti l’estone Henry Sildaru, che ha ottenuto un solido 88.00, e il finlandese Jon Sallinen, con 85.25 punti. Ai piedi del podio si sono classificati i canadesi Brendan Mackay (83.00) e Andrew Longino (81.75).

La prestigiosa Sfera di Cristallo, simbolo della vittoria nella classifica generale di specialità, è stata conquistata da un altro atleta neozelandese, Finley Melville Ives. Ives ha coronato una stagione di grande costanza e resilienza, superando anche le difficoltà di una brutta caduta subita durante la rassegna a cinque cerchi sulle nevi di Livigno, a testimonianza della sua determinazione.

Dominio di Zoe Atkin nella gara femminile

La britannica Zoe Atkin ha dominato la prova femminile, siglando una performance eccezionale che le ha garantito il trionfo con un punteggio di 86.75.

Atkin, già campionessa del mondo in carica e bronzo olimpico, ha evidenziato una netta superiorità, distanziando di ben sei punti la neozelandese Mischa Thomas (80.75). Il terzo gradino del podio è stato occupato dalla russa Aleksandra Glazkova, che ha gareggiato in qualità di atleta indipendente, totalizzando 80.00 punti.

Con questa ennesima vittoria, Zoe Atkin ha alzato al cielo la sua seconda Sfera di Cristallo consecutiva, suggellando una stagione semplicemente impeccabile. Il suo percorso nel massimo circuito internazionale è stato caratterizzato da una straordinaria regolarità, con ben due successi e due secondi posti che ne hanno confermato lo status di atleta di punta della disciplina.

La Coppa del Mondo FIS di Sci Freestyle 2025-26: Un Panoramica

La Coppa del Mondo FIS di sci freestyle si conferma uno degli appuntamenti più attesi e seguiti della stagione invernale. L'edizione 2025–26, la cinquantaquattresima della sua storia, ha presentato un programma ricco e articolato, prevedendo un totale di venticinque tappe per ciascuno, sia per gli uomini che per le donne. Il circuito include sei affascinanti discipline: i moguls, gli aerials, lo ski cross, l'halfpipe, lo slopestyle e il big air, ognuna con le sue peculiarità tecniche e spettacolari.

La stagione ha preso il via il 20 novembre 2025 nella località austriaca di Stubai e si concluderà il 29 marzo 2026 a Idre Fjäll, in Svezia.

Le classifiche aggiornate, costantemente monitorate, riflettono la grande costanza e la versatilità richieste agli atleti, impegnati in un calendario denso di appuntamenti e di sfide tecniche di altissimo livello, che mettono alla prova le loro abilità e la loro preparazione atletica per l'intera durata del circuito.