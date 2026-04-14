Un’insidia spagnola attende Lorenzo Musetti, numero cinque del seeding, nel suo debutto all’ATP 500 di Barcellona. L’azzurro affronterà Martin Landaluce, una delle nuove promesse del circuito, in un incontro che si preannuncia avvincente e senza precedenti tra i due tennisti. La sfida è in programma come seconda partita sul celebre campo Rafael Nadal, con inizio previsto dalle ore 11:00.

Per Musetti, questo appuntamento sulla terra rossa catalana rappresenta un banco di prova cruciale. Il tennista carrarino arriva a Barcellona dopo un periodo decisamente complicato, segnato da un infortunio patito agli Australian Open e da due sconfitte consecutive nei recenti tornei di Indian Wells e Montecarlo.

Ritrovare fiducia e il proprio miglior tennis sarà l’obiettivo primario per l’italiano in questo prestigioso evento.

Dall’altra parte della rete, Martin Landaluce, ventenne spagnolo, si presenta in un ottimo stato di forma e con grande entusiasmo. Il giovane talento iberico ha dimostrato il suo valore raggiungendo la semifinale al Challenger di Monza e spingendosi fino ai quarti di finale in un Masters 1000. Inoltre, ha superato con successo le qualificazioni a Miami, confermando le aspettative che lo circondano e la sua rapida ascesa nel panorama tennistico internazionale. La partita contro un avversario del calibro di Musetti sarà un’ulteriore occasione per Landaluce di mettersi in mostra e consolidare la sua posizione.

Il fascino dell’ATP Barcellona e gli altri protagonisti

Il Real Club de Tenis Barcelona si conferma anche nel 2026 uno degli appuntamenti più affascinanti e attesi della stagione sulla terra battuta. Il torneo, ricco di tradizione e prestigio, offre uno spettacolo unico nella suggestiva cornice del campo centrale dedicato alla leggenda Rafael Nadal. A guidare il seeding di questa edizione c’è il padrone di casa Carlos Alcaraz, con grande attesa anche per il rientro in campo di un altro italiano, Lorenzo Sonego. La presenza di questi grandi nomi contribuisce a rendere il tabellone estremamente competitivo e interessante per gli appassionati.

Oltre a Musetti e Sonego, il tennis italiano sarà rappresentato anche da altri atleti.

Nel contesto di un altro importante torneo, quello di Monaco di Baviera, scenderanno in campo Luciano Darderi e Flavio Cobolli, pronti a sfidare rispettivamente Zhizhen Zhang e Márton Fucsovics. Questi incontri paralleli sottolineano la vivacità e la profondità del movimento tennistico italiano a livello internazionale.

Dove seguire l’incontro: TV e streaming

Gli appassionati di tennis potranno seguire la sfida tra Lorenzo Musetti e Martin Landaluce in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go e NOW, garantendo una copertura completa e accessibile. Anche bet365 offrirà la possibilità di seguire l’incontro in streaming, ampliando le opzioni per non perdere nemmeno un punto di questo emozionante debutto.