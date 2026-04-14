Il tennista italiano Lorenzo Sonego si appresta a fare il suo atteso ritorno in campo nel circuito maggiore, partecipando al primo turno dell'ATP 500 di Barcellona. L'azzurro affronterà lo spagnolo Pedro Martinez in un incontro che si preannuncia significativo, in programma sulla Pista Andreas Gimeno a partire dalle ore 11:00. Questa sfida segna per Sonego un momento cruciale, il suo rientro agonistico dopo un lungo periodo di stop forzato.

Il trentenne torinese, attualmente posizionato al numero 66 del ranking ATP, ha dovuto affrontare un infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per diverse settimane.

La sua ultima apparizione ufficiale risale infatti al 22 gennaio, quando fu sconfitto in tre set da Lorenzo Musetti nel derby italiano valido per il secondo turno degli Australian Open. A causa di questo stop prolungato e delle poche partite disputate – appena quattro in questa stagione – la sua classifica mondiale è scivolata, rendendo ancora più impellente la necessità di ritrovare il ritmo e le giuste sensazioni sulla terra rossa catalana. L'obiettivo primario per Sonego è chiaro: recuperare terreno e puntare a un rientro nella prestigiosa top 50 del ranking.

Il Precedente e il Prossimo Ostacolo

Il match contro Pedro Martinez non è una novità per Lorenzo Sonego. Questo sarà infatti il secondo confronto diretto tra i due atleti.

Il precedente risale alla passata stagione, quando lo spagnolo riuscì a imporsi in tre set al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, dimostrando già allora le sue qualità sulla superficie lenta. La posta in gioco a Barcellona è alta: il vincitore di questa sfida inaugurale avrà l'opportunità di accedere al secondo turno, dove lo attenderà uno tra l'argentino Mariano Navone e il temibile russo Andrey Rublev, aggiungendo ulteriore pepe al percorso nel torneo.

Pedro Martinez: Percorso e Caratteristiche

Dall'altra parte della rete, Pedro Martinez, ventottenne originario di Alzira, in Spagna, arriva a questo appuntamento con un percorso recente di notevole intensità. L'iberico ha conquistato l'accesso al tabellone principale del torneo di Barcellona superando brillantemente le qualificazioni.

Il suo cammino nelle eliminatorie è stato tutt'altro che semplice, avendo dovuto affrontare e battere il connazionale Pablo Carreño Busta e, in una vera e propria maratona durata oltre tre ore, l'argentino Trungelliti, dimostrando grande tenacia e resistenza. La sua stagione 2026 lo ha visto già protagonista con la vittoria del Challenger di Bengaluru, in India, e il raggiungimento dei quarti di finale sia all'ATP di Buenos Aires sia al Challenger di Alicante. Martinez è riconosciuto come un terraiolo puro, un giocatore che fa della regolarità, della solidità da fondo campo e del basso numero di errori non forzati il suo marchio di fabbrica, rendendolo un avversario particolarmente ostico sulla superficie in terra battuta.