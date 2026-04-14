La prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026 a Riccione si è aperta con grande fermento, mettendo subito in luce i principali protagonisti del panorama nazionale. L'attenzione è stata catalizzata dalle prestazioni eccellenti di Thomas Ceccon nei 50 stile libero, che ha immediatamente confermato il suo ruolo di riferimento nella velocità. La sua partenza brillante e la gestione impeccabile della vasca hanno entusiasmato il pubblico presente, sottolineando la sua forma smagliante.

Un altro momento clou è stato il tanto atteso ritorno in gara di Benedetta Pilato.

La nuotatrice ha scelto gli Assoluti come palcoscenico per il suo rientro competitivo dopo un periodo di assenza. Affrontando la batteria dei 50 rana con visibile determinazione, Pilato ha ricevuto un caloroso applauso e un forte sostegno dagli spalti. «Sono felice di essere di nuovo qui, sento una grande energia», ha dichiarato l'atleta subito dopo la sua prova, esprimendo tutta la sua soddisfazione.

Simona Quadarella e il programma della giornata inaugurale

Il pubblico di Riccione ha rivolto un interesse particolare anche alle prossime gare di Simona Quadarella, attesa protagonista nelle distanze più lunghe. La nuotatrice romana si prepara a difendere il suo ruolo di leader nelle prove di fondo, con un'attenzione specifica agli 800 e 1500 stile libero.

L'atmosfera nella piscina romagnola è carica di aspettative per le sue prestazioni, che promettono di regalare emozioni e risultati di rilievo nel corso della manifestazione.

La giornata inaugurale degli Assoluti ha previsto, inoltre, un ricco calendario di batterie e finali che hanno coinvolto molti dei migliori talenti italiani. Tra questi, numerosi giovani emergenti hanno avuto l'opportunità di mettersi in mostra, rendendo l'evento un importante banco di prova in vista delle competizioni internazionali della stagione agonistica.

Il programma completo e la startlist della prima giornata

Il programma della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Unipol 2026 ha delineato le batterie al mattino e le finali nel pomeriggio, con un calendario fitto che abbraccia tutte le principali specialità del nuoto.

La startlist ufficiale ha confermato la presenza di Ceccon nei 50 stile libero e di Pilato nei 50 rana, mentre Quadarella sarà impegnata nelle sue distanze lunghe. L'organizzazione ha saputo predisporre un programma che valorizza sia i grandi nomi sia i giovani atleti, garantendo uno spettacolo e una competizione di altissimo livello.

La manifestazione, ospitata nella storica cornice di Riccione, si conferma un appuntamento centrale per il nuoto italiano. Offre agli atleti la preziosa possibilità di testare la propria condizione fisica e mentale in vista dei prossimi impegni internazionali. L'attenzione rimane alta su tutti i protagonisti, con la ferma speranza di assistere a prestazioni di rilievo e alla realizzazione di nuovi record personali.