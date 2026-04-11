La quarta giornata della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026, in corso a Puebla, ha definito i semifinalisti individuali nei tabelloni di ricurvo e compound. Questa tappa inaugurale del circuito mondiale ha visto gli scontri diretti dai sedicesimi ai quarti di finale, preparando il terreno per le attese semifinali del weekend. Un netto dominio asiatico si è registrato tra le donne, mentre le sfide maschili promettono un alto livello di competizione.

Ricurvo Femminile: il dominio asiatico

Nel tabellone del ricurvo femminile, si conferma un predominio delle atlete asiatiche, con tre cinesi e una rappresentante di Taiwan che hanno conquistato l’accesso alle semifinali.

Il programma prevede un derby tutto cinese tra Zhu Jingyi, che ha superato ai quarti la connazionale Qixuan Zhong, e Huang Yuwei. L’altra semifinale vedrà opposte Yu Qi e la taiwanese Li Tsai-Chi. Quest’ultima, partita dal trentesimo posto nel ranking round, ha raggiunto la semifinale dopo aver battuto la turca Dunya Yenihayat con un netto 6–0 nei quarti di finale, e ora si prepara ad affrontare la cinese Yu Qi per un posto nella finalissima.

Ricurvo Maschile: sfide internazionali di alto livello

Il tabellone maschile del ricurvo vede ancora in corsa atleti provenienti da quattro nazioni diverse, garantendo sfide di grande interesse. Il taiwanese Tang Chih-Chun, dopo aver dimostrato grande resilienza rimontando da uno svantaggio di 2–4 contro il cinese Wang Yan per vincere 6–4, si prepara ad affrontare il turco Mete Gazoz, oro olimpico a Tokyo 2021 e attuale numero nove del mondo.

Il coach di Tang, Liu Chan-ming, ha evidenziato la capacità dell’arciere di adattarsi rapidamente alle condizioni di vento variabili, affermando: “È un atleta esperto e si è adattato subito. La sua tecnica è molto fluida, quindi i punteggi sono tornati a salire”. Tang ha espresso particolare motivazione in vista della semifinale contro Gazoz, dichiarando di voler offrire la sua miglior prestazione. L’altra semifinale maschile metterà di fronte il fuoriclasse statunitense Brady Ellison e il messicano Matias Grande, che potrà contare sul caloroso sostegno del pubblico di casa.

Compound: le favorite confermano le aspettative

Nel compound femminile, le prime quattro classificate del ranking round hanno rispettato i pronostici, approdando tutte in semifinale.

Le sfide saranno tra la colombiana Alejandra Usquiano e l’estone Lisell Jaatma, mentre la beniamina locale messicana Dafne Quintero se la vedrà con la colombiana Sara Lopez.

Anche nel tabellone maschile del compound, le semifinali promettono spettacolo: l’austriaco Nico Wiener affronterà l’americano Stephan Hansen, e lo sloveno Tim Jevsnik sfiderà il danese Mathias Fullerton.

La tappa di Puebla, in programma dal 7 al 12 aprile, segna l’apertura della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026. La delegazione di Taiwan ha schierato otto atleti, quattro uomini e quattro donne, sia nelle divisioni ricurvo che compound. Questi stessi otto arcieri prenderanno parte anche alla prossima tappa del circuito, che si terrà a Shanghai il 5 maggio. Al termine delle competizioni, tre dei migliori atleti taiwanesi saranno selezionati, in base ai punti accumulati, per rappresentare il Paese ai Giochi Asiatici.