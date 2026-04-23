Il circuito di Jerez de la Frontera si prepara ad accogliere il Gran Premio di Spagna, il quarto appuntamento del Motomondiale 2026, in programma da venerdì 24 a domenica 26 aprile. Dopo quasi un mese di pausa, la MotoGP torna in Europa e tutti gli occhi sono puntati su Pedro Acosta, il giovane talento spagnolo in sella alla sua KTM.

Acosta arriva a questo cruciale weekend europeo con un bilancio di inizio stagione estremamente positivo. Attualmente occupa il terzo posto nella classifica generale del Mondiale, un risultato notevole frutto di ben due podi conquistati in sole tre gare.

A questi si aggiunge il controverso successo ottenuto nella Sprint inaugurale in Thailandia, che ha ulteriormente consolidato la sua posizione tra i protagonisti del campionato.

Obiettivo top 5 e fiducia ritrovata

Alla vigilia dell'appuntamento andaluso, Pedro Acosta ha espresso grande fiducia nelle potenzialità della sua moto sul tracciato di casa. “La KTM è sempre piuttosto veloce qui a Jerez”, ha dichiarato il pilota, sottolineando la competitività del suo mezzo. L'obiettivo è chiaro e ambizioso: “Cercheremo di preparare la gara nel miglior modo possibile, dobbiamo continuare su questa strada e cercare di rimanere tra i primi 5. Abbiamo fatto un buon lavoro fin qui”, ha aggiunto, evidenziando la determinazione del team a mantenere l'alto livello di prestazioni.

Il pilota, noto anche con il soprannome di “lo Squalo di Mazarrón”, ha poi riflettuto con soddisfazione sul suo percorso in questa prima fase della stagione. La continuità di risultati e la conseguente crescita di fiducia sono aspetti che lo rendono particolarmente orgoglioso. “La continuità mi soddisfa perché era proprio quello che mi mancava l’anno scorso, non avevo costruito quella fiducia che ora ho grazie ai risultati”, ha spiegato Acosta. Questa ritrovata sicurezza è un fattore chiave per le sue ambizioni future: “Speriamo di continuare a evolverci in questo senso, poi se continueremo a lottare con Aprilia e Ducati vorrà dire che stiamo facendo un ottimo lavoro”, ha concluso, proiettandosi già verso le prossime sfide con i costruttori più quotati.

Il contesto del weekend a Jerez

Il Gran Premio di Spagna rappresenta un momento significativo per il Motomondiale 2026, segnando il ritorno in Europa dopo le prime tappe internazionali. Il circuito di Jerez de la Frontera è pronto ad accogliere i piloti e le squadre per un weekend intenso e ricco di emozioni. Il programma del fine settimana prenderà il via già venerdì 24 aprile con le prime sessioni di prove libere e le pre-qualifiche, fondamentali per affinare il setup delle moto e cercare il miglior tempo.

La giornata di sabato sarà dedicata alle sessioni più decisive: le qualifiche ufficiali, che stabiliranno la griglia di partenza per entrambe le gare, e la tanto attesa Sprint Race, una corsa breve ma intensa che assegna punti preziosi per la classifica.

L'apice del weekend sarà raggiunto domenica 26 aprile con la gara domenicale, l'evento principale che decreterà il vincitore del GP di Spagna e fornirà indicazioni importanti sul prosieguo del campionato.

Il quadro del Mondiale 2026

Il ritorno del Motomondiale in Europa dopo le tappe disputate in Thailandia, Brasile e Stati Uniti, riapre la contesa per il titolo con una classifica ancora molto fluida. Attualmente, la vetta della classifica è occupata da Marco Bezzecchi, seguito a stretto giro da Jorge Martín. Pedro Acosta si posiziona al terzo posto, a soli ventuno punti dal leader, dimostrando di essere un serio contendente per le posizioni di vertice fin dalla sua stagione d'esordio.

Il circuito di Jerez de la Frontera, con la sua storia e la sua atmosfera unica, è pronto a vivere un weekend di grande sport.

L'attività organizzativa è intensa e il paddock è già in fermento, testimoniando l'attesa per questo evento. Per tutti gli appassionati che non potranno essere presenti, la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma NOW, garantendo una copertura completa dell'intero fine settimana.