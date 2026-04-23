Sarà Benjamin Bonzi il primo avversario di Jannik Sinner nel suo debutto al torneo ATP Madrid. Il tennista francese, attualmente numero 104 del ranking mondiale, ha conquistato l’accesso al secondo turno superando nelle qualificazioni il connazionale Titouan Droguet. Bonzi, reduce da tre vittorie consecutive, si è espresso sulle sue sensazioni in vista dell’incontro con il numero uno del mondo e sulle possibili strategie da adottare.

"Sarà una grande sfida. Sono molto contento di aver vinto tre partite qui, mi sento bene, sento che il mio tennis sta prendendo forma.

Ovviamente non sarà facile. Vedremo, per lui sarà il primo match, forse ci saranno delle piccole possibilità", ha dichiarato Bonzi, evidenziando la difficoltà dell’impegno ma anche la fiducia nelle proprie condizioni attuali. Il francese ha aggiunto: "Non lo so, non so come andrà. Per ora non abbiamo preparato nulla, ma in ogni caso so che queste sono condizioni che mi piacciono. So che qui posso dare fastidio a giocatori molto forti; quindi, vedremo fino a dove riuscirò ad arrivare".

La strategia ironica di Bonzi contro Sinner

Interrogato su quale strategia adottare contro Sinner, Bonzi ha risposto con ironia: "Non ho idea. Forse fare dei dropshot e farlo correre. Picchiare la palla per tutta la partita e cercare anche di mandare la palla sempre in campo!

Cercare di fare solo ace e di mettere a segno solo colpi vincenti! Questa è la strategia". Un approccio che sottolinea la consapevolezza della difficoltà dell’impresa, ma anche la leggerezza con cui il francese si prepara ad affrontare il match.

Bonzi ha già affrontato Sinner in passato, riuscendo in alcune occasioni a strappare un set all’azzurro. Tuttavia, riconosce che la sfida di Madrid sarà particolarmente impegnativa, visto l’ottimo momento di forma del numero uno del mondo.

Benjamin Bonzi: percorso e caratteristiche

Benjamin Bonzi, nato a Nîmes nel 1996, è un tennista solido che ha raggiunto il miglior ranking di carriera nel febbraio 2023, posizionandosi al 42° posto. Nel 2024 ha conquistato il suo primo titolo ATP a Metz e vanta undici titoli Challenger.

Bonzi predilige la terra battuta e si distingue per un gioco vario e una buona attitudine a rete. Dopo aver cambiato allenatore nell’estate 2025, ora si allena con Nicolas Mahut, che ha dichiarato: "Credo che non sia ancora pienamente consapevole del suo vero potenziale: è più forte di quanto pensi, e la mia missione è farglielo capire".

Il match tra Sinner e Bonzi, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid, rappresenta una nuova occasione per il francese di misurarsi con uno dei migliori giocatori del circuito. Bonzi, pienamente consapevole della forza dell’avversario, ha concluso con determinazione: "Farò del mio meglio".