L'attesa è finita per Mattia Agostinacchio, il giovane talento valdostano di 18 anni, pronto a fare il suo attesissimo debutto da professionista. L'appuntamento è fissato per domani, venerdì 17 aprile 2026, in occasione della 66ª edizione della De Brabantse Pijl, nota in Italia come Freccia del Brabante. Questo esordio segna un momento cruciale nella carriera del corridore, che vestirà per la prima volta la maglia della EF Education – EasyPost in una competizione di alto livello.

Il percorso di Agostinacchio verso questo debutto è stato segnato da sfide e interruzioni.

La sua stagione nel ciclocross era iniziata in modo promettente, culminata con il successo agli Europei under 23 e una serie di piazzamenti di prestigio anche tra gli élite. Tuttavia, un'infezione virale lo ha costretto a uno stop forzato, compromettendo il finale della stagione e precludendogli la partecipazione ai Mondiali. Anche l'inizio del 2026 su strada non si è rivelato più agevole: nonostante il passaggio al professionismo, una gastroenterite gli ha impedito di prendere parte al Region Pays de la Loire, ritardando ulteriormente il suo esordio.

Finalmente, l'opportunità di mettersi alla prova arriva in una corsa di grande spessore. La Freccia del Brabante rappresenta un banco di prova immediato e significativo per Agostinacchio.

Il percorso, noto per la sua difficoltà e le sue caratteristiche tecniche, si adatta alle qualità del giovane azzurro, che avrà l'occasione di misurarsi con il ritmo e l'intensità del ciclismo professionistico. Sarà un test fondamentale per capire se riuscirà a mantenere il passo dei migliori in un contesto così competitivo.

Il tracciato della Freccia del Brabante

La De Brabantse Pijl si snoderà su un tracciato di circa 162,6 chilometri, attraversando le suggestive province del Brabante fiammingo e vallone. La partenza è prevista da Beersel, mentre il traguardo sarà situato a Overijse. Il percorso è caratterizzato da ben ventuno muri da affrontare, elementi che rendono la corsa particolarmente selettiva e impegnativa.

Tra i passaggi più noti e cruciali figurano l'Hertstraat, la Moskesstraat, l'Holstheide e la celebre S-Bocht di Overijse, tutti da ripetere per tre volte all'interno del circuito finale. Questa configurazione, con continui saliscendi, richiederà ai corridori non solo una grande resistenza fisica, ma anche una notevole capacità di gestione delle energie.

Una sfida impegnativa per il giovane talento

Per Mattia Agostinacchio, affrontare un percorso così articolato e sfidante significa confrontarsi fin da subito con l'élite del ciclismo. La Freccia del Brabante è una classica che attira specialisti delle corse esplosive, atleti con anni di esperienza nelle gambe e una profonda conoscenza delle dinamiche di gara.

Il giovane valdostano dovrà dimostrare non solo la sua preparazione fisica, ma anche la sua maturità tattica per inserirsi in un gruppo così qualificato. L'attenzione sarà tutta su come saprà gestire la pressione e l'intensità di una competizione che non ammette distrazioni, offrendo uno spaccato interessante sul suo potenziale futuro nel panorama professionistico.

I protagonisti in gara

La startlist della Freccia del Brabante promette una competizione di altissimo livello, con la presenza di numerosi nomi di spicco. Tra i favoriti alla vittoria finale spiccano atleti del calibro di Romain Grégoire, Tom Pidcock e Benoît Cosnefroy, tutti corridori con un palmarès già consolidato e una predilezione per questo tipo di percorsi.

La lista dei partecipanti include anche altri talenti e specialisti, come Tibor Del Grosso, Alex Baudin e Samuele Battistella, i quali contribuiranno a rendere la gara particolarmente aperta e ricca di strategie. La presenza di un parterre così qualificato renderà il debutto di Agostinacchio ancora più stimolante e formativo, offrendogli l'opportunità di imparare e misurarsi con i migliori fin dal primo giorno da professionista.