Il Brixia Basket ha centrato un obiettivo fondamentale, assicurandosi la permanenza in Serie A1 femminile. La salvezza è stata conquistata al termine di una combattutissima gara-3 dei playout, vinta in casa contro l’O.ME.P.S. Battipaglia con il punteggio finale di 72-63. Questo successo ha permesso alla formazione lombarda di mantenere il proprio posto nella massima serie del basket femminile italiano, coronando un percorso di grande determinazione.

La decisiva sfida per la salvezza

La partita che ha sancito la salvezza è stata caratterizzata da un equilibrio iniziale e da momenti di grande tensione.

I primi due quarti hanno visto le squadre affrontarsi punto a punto, con il Brixia che ha chiuso la prima frazione in leggero vantaggio (19-17). Battipaglia, tuttavia, ha saputo reagire prontamente, ribaltando parzialmente il risultato nel secondo periodo, terminato sul 17-18 in favore delle campane. La svolta decisiva dell'incontro è arrivata nel terzo quarto, quando le padrone di casa hanno imposto il proprio ritmo, costruendo un parziale significativo di 18-10 che ha permesso loro di prendere un vantaggio consistente. L'ultimo periodo ha visto il Brixia consolidare ulteriormente il proprio dominio con un parziale iniziale di 10-1, indirizzando in modo inequivocabile l'esito della gara. Nonostante i tentativi di reazione di Battipaglia, che è riuscita a ridurre lo svantaggio fino a otto punti, la squadra pugliese non è riuscita a riaprire la contesa, lasciando al Brixia la gioia della vittoria e della permanenza in A1.

Protagoniste in campo e tabellino

Tra le fila del Brixia, la prestazione di Marzia Tagliamento è stata a dir poco eccezionale, rivelandosi la protagonista assoluta dell'incontro. L'atleta ha messo a segno una doppia doppia di altissimo livello, realizzando ben 23 punti e catturando 12 rimbalzi, dimostrando una leadership fondamentale nei momenti cruciali della partita. A lei si sono aggiunti i contributi preziosi di Anna Togliani e Anna Maria Winkowska, entrambe autrici di 14 punti, fondamentali per il computo totale della squadra. Per l'O.ME.P.S. Battipaglia, nonostante l'impegno e la determinazione, non sono stati sufficienti i 24 punti realizzati da Anaya Peoples, la migliore delle sue, per evitare la sconfitta e la conseguente retrocessione.

Il tabellino finale della gara-3 dei playout ha registrato il seguente risultato: Brixia Basket – O.ME.P.S. Battipaglia 72-63. I parziali dei quarti sono stati: 19-17, 17-18, 18-10, 18-18. Le marcature per il Brixia Basket sono state distribuite tra: Kristolova 6, Togliani 14, Tagliamento 23, Frustaci 10, Winkowska 14, Aghillare 2, Bongiorno 3. Per l'O.ME.P.S. Battipaglia, invece, hanno segnato: Peoples 24, Day-Wilson 14, Georgieva 9, Fokke 7, Baldassarre 6, Natabou 3.

Il futuro delle due squadre

Con questa vittoria cruciale, il Brixia Basket ha garantito la propria permanenza nella Serie A1, potendo così programmare la prossima stagione nella massima categoria. Per l'O.ME.P.S. Battipaglia, invece, la sconfitta in gara-3 significa la retrocessione.

Tuttavia, il panorama del basket femminile potrebbe riservare ulteriori sviluppi: la decisione della Dinamo Sassari di non iscriversi alla prossima stagione potrebbe, infatti, aprire scenari favorevoli per la squadra pugliese, offrendo una potenziale opportunità di ripescaggio che resta al momento da valutare.

Il percorso della serie playout

La serie dei playout è stata avvincente e ricca di colpi di scena. In particolare, la gara-2 aveva visto l'O.ME.P.S. Battipaglia ottenere una vittoria di fondamentale importanza, imponendosi per 74-58. In quell'occasione, la prestazione straordinaria di Anaya Peoples, autrice di ben 35 punti, era stata decisiva per riaprire completamente la serie, costringendo il Brixia Basket a giocarsi tutte le proprie carte e la permanenza in A1 nella decisiva gara-3. Un epilogo che ha tenuto gli appassionati con il fiato sospeso fino all'ultimo.