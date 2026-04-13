La quinta edizione di O Gran Camiño, la breve corsa a tappe spagnola, si appresta a prendere il via con un percorso impegnativo e una startlist di rilievo. Nonostante un calendario ciclistico particolarmente fitto, la competizione di categoria 2.1 attirerà l'attenzione grazie alla presenza di quattro formazioni World Tour e diversi nomi di spicco pronti a contendersi la vittoria finale in Galizia.

Il tracciato si sviluppa su cinque tappe, con partenze e arrivi in località significative della regione. L'apertura è affidata a una cronometro individuale di 15 chilometri, con partenza e arrivo alla Torre de Hércules, ad A Coruña.

Questa frazione inaugurale, caratterizzata da un finale tecnico e impegnativo, potrebbe già delineare le prime differenze in classifica generale.

A seguire, il gruppo affronterà quattro tappe in linea che esploreranno le diverse province galiziane. La seconda frazione condurrà i corridori da Vilalba a Barreiros per 148,6 km, mentre la terza si snoderà per 169 km da Carballo a Padrón. La quarta tappa, considerata la più intensa, vedrà i ciclisti percorrere 145,7 km da Xinzo de Limia fino all’arrivo in salita sull’Alto de Cabeza de Meda. La corsa si concluderà con la quinta tappa, di 154,7 km, da As Neves al Monte Trega, anch'essa con un arrivo in quota.

Le tappe chiave e le sfide altimetriche

Il disegno del percorso presenta numerose difficoltà altimetriche, concentrate in particolare nelle frazioni finali.

La quarta tappa si distingue per la sua severità, proponendo la doppia scalata all’Alto Cabeza de Meda, una salita di prima categoria, e il transito sull’Alto do Rodicio, classificato come seconda categoria. Queste ascese promettono di essere decisive per la selezione dei contendenti alla maglia di leader.

Anche l'ultima frazione si preannuncia cruciale per la classifica generale, con la scalata finale all’Alto Monte Santa Trega. Questa salita di seconda categoria, con i suoi 3,6 chilometri al 7,5% di pendenza media, potrebbe rimescolare le carte e determinare il vincitore assoluto negli ultimi chilometri della corsa.

Favoriti e protagonisti attesi

Tra i favoriti per la vittoria finale, il nome più atteso è quello di Adam Yates, capitano della UAE Team Emirates – XRG.

Il britannico, ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale, cercherà di sbloccarsi sulle strade galiziane. Saranno da seguire con attenzione anche il norvegese Jørgen Nordhagen del Team Visma | Lease a Bike e il giovane talento spagnolo Iván Romeo del Movistar Team, che correrà sulle strade di casa.

Per quanto riguarda gli atleti italiani, gli occhi saranno puntati su Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), reduce da un'ottima prestazione alla Tirreno-Adriatico e desideroso di confrontarsi con i migliori in questa competizione internazionale.

Le squadre al via e il contesto della corsa

La startlist di O Gran Camiño vede la partecipazione di quattro prestigiose formazioni World Tour: UAE Team Emirates XRG, Team Visma | Lease a Bike, NSN Cycling Team e Movistar.

A queste si aggiungeranno numerosi team professionistici spagnoli, tra cui Caja Rural‑Seguros RGA, Burgos‑Burpellet‑BH, Equipo Kern Pharma ed Euskaltel‑Euskadi, oltre a diverse squadre continentali portoghesi e spagnole. Questa composizione garantisce una competizione aperta e ricca di spunti tecnici, valorizzando il panorama ciclistico iberico.

La corsa, attraversando tutte le province galiziane, intende anche valorizzare i diversi cammini storici della regione. Il disegno delle tappe è stato concepito per offrire spettacolo sia agli specialisti delle cronometro che agli scalatori, con arrivi selettivi che promettono battaglia fino all’ultimo giorno. La presenza di squadre di alto livello conferma la crescente importanza di O Gran Camiño nel panorama ciclistico internazionale, rendendola un appuntamento da non perdere per gli appassionati.