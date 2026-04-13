Il torneo WTA di Rouen ha preso il via sulla terra rossa francese, regalando già al primo turno risultati di rilievo. La britannica Katie Boulter ha inaugurato la sua partecipazione con una prestazione convincente, superando agevolmente l’uzbeka Maria Timofeeva. L’incontro si è concluso con un duplice 6-2 in favore di Boulter, che ha impiegato meno di un’ora e mezza. Nel prossimo round, affronterà la vincente tra la rumena Cristian, terza testa di serie, e la francese Rakotomanga Rajaonah.

Nel tabellone principale, si è registrata anche la vittoria di Kamilla Rakhimova, tennista che ha recentemente ottenuto la cittadinanza uzbeka.

Rakhimova ha avuto la meglio sull’americana Elvina Kalieva con il punteggio di 6-3 7-6. La sua prossima avversaria sarà la statunitense Ann Li, numero cinque del seeding, protagonista di una battaglia vinta in rimonta contro l’australiana Daria Kasatkina. Li, dopo aver ceduto il primo set al tie-break (6-7), ha saputo reagire con determinazione, modificando le proprie tattiche da fondo campo e conquistando i successivi parziali per 6-2 6-4, chiudendo l’incontro in due ore e nove minuti.

Eliminata Sloane Stephens, avanza Veronika Podrez

Una delle principali delusioni del primo turno è stata l’eliminazione di Sloane Stephens, che aveva ricevuto una wild card. L’americana è stata sconfitta nettamente dall’ucraina Veronika Podrez con un eloquente 6-2 6-1.

Podrez, grazie a questa sorprendente vittoria, potrebbe ora incrociare la settima testa di serie, l’italiana Elisabetta Cocciaretto, che farà il suo debutto contro la qualificata russa Alina Charaeva. Il primo turno ha così già offerto un mix di conferme e inattese uscite di scena.

Ann Li e Daria Kasatkina: percorsi contrastanti a Rouen

La vittoria di Ann Li a Rouen assume un significato particolare, rappresentando una vera e propria iniezione di fiducia dopo un periodo difficile. Prima di questo successo, la statunitense aveva subito una sconfitta al primo turno sulla terra battuta e aveva incontrato notevoli difficoltà anche sul cemento, perdendo cinque delle sue ultime sei partite, inclusa quella contro Aryna Sabalenka.

Per Daria Kasatkina, invece, l’uscita precoce dal torneo interrompe il suo tentativo di trovare continuità. Nonostante la russa avesse mostrato segnali positivi all’inizio della stagione con vittorie significative, non è riuscita a mantenere un rendimento costante.

Il WTA di Rouen si preannuncia quindi un appuntamento ricco di spunti e sfide interessanti, con le principali protagoniste chiamate a confermare il proprio valore.