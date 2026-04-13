Carlos Alcaraz è già a Barcellona, pronto a scendere in campo nel prestigioso torneo ATP 500 del Godó. Arriva in Catalogna dopo la finale persa a Montecarlo contro Jannik Sinner, un risultato che gli è costato la vetta del ranking mondiale. Lo spagnolo ha chiarito che la prospettiva di riconquistare la posizione di numero uno è per lui “una motivazione in più” per affrontare al meglio la competizione.

La rivalità con Sinner: uno stimolo costante

“La battaglia con Jannik per il primo posto nel ranking è molto emozionante e credo sia una motivazione in più per me in questo torneo”, ha affermato Alcaraz.

Ha evidenziato come la sua rivalità con il tennista italiano sia uno stimolo costante. Riguardo al loro rapporto, lo spagnolo ha specificato: “Io e Jannik abbiamo un ottimo rapporto, anche se non è qualcosa di molto personale: non usciamo a cena, non mangiamo insieme, ma penso che il rapporto che abbiamo fuori dal campo sia molto buono”.

Barcellona: l'occasione per riconquistare la vetta

Alcaraz ha ricordato la sua sconfitta in finale nel torneo di Barcellona lo scorso anno. Quest'anno, però, si presenta un'opportunità concreta per riconquistare la prima posizione mondiale già in questo fine settimana, grazie all'assenza di Sinner. “È un sollievo non doverlo affrontare in ogni torneo”, ha ammesso Alcaraz, aggiungendo che Sinner “è uno dei giocatori che mi spinge a migliorare, che mi fa capire i miei punti deboli e dove devo concentrarmi in ogni allenamento e in ogni partita.

Di certo, comunque, non mi mancherà questa settimana”.

Il duello per il primato mondiale

La recente vittoria di Jannik Sinner a Montecarlo, dove ha sconfitto Alcaraz in finale, gli ha permesso di riconquistare il numero uno del mondo. Il divario tra i due tennisti è ora estremamente ridotto. Alcaraz ha la possibilità di tornare in vetta già vincendo il torneo di Barcellona, sfruttando i punti in scadenza che aveva difeso lo scorso anno come finalista. Il duello tra i due per il primato mondiale rimane quindi aperto e incerto, e il Godó potrebbe rivelarsi un momento cruciale in questa corsa alla leadership.