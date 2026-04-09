Il talento spagnolo Carlos Alcaraz ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del prestigioso Masters 1000 di Montecarlo, superando l'argentino Tomas Etcheverry in un incontro avvincente. La sfida, disputata sulla terra rossa del Principato, si è conclusa con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. Questa vittoria proietta Alcaraz tra i migliori otto del torneo monegasco, confermando le sue ambizioni sulla superficie prediletta.

Alcaraz ha iniziato la partita con grande determinazione, imponendosi nettamente nel primo set e dettando il ritmo.

Tuttavia, Etcheverry ha mostrato tenacia, reagendo con forza nel secondo parziale e riuscendo a pareggiare i conti, portando il match al set decisivo. Nel terzo set, lo spagnolo ha ritrovato la sua migliore concentrazione e ha chiuso la contesa, dimostrando la sua capacità di gestire i momenti cruciali e di superare le difficoltà poste dall'avversario.

Prossimo ostacolo: Alexander Bublik

Nei quarti di finale, Carlos Alcaraz affronterà il tennista kazako Alexander Bublik. Bublik ha guadagnato il suo posto superando il ceco Jiri Lehecka in due set, mostrando una forma eccellente. L'incontro si preannuncia come una sfida intrigante, con Alcaraz che cercherà di proseguire il suo cammino nel torneo e di avvicinarsi ulteriormente al titolo.

La partita contro Bublik sarà un test importante per lo spagnolo, che punta a confermare il suo ruolo di protagonista nel circuito.

Il palcoscenico del Masters 1000 di Montecarlo

L'incontro tra Alcaraz ed Etcheverry si è svolto sulla pista centrale Rainiero III, nel terzo turno di giornata. Il match ha generato grande attesa e ha ricevuto un'ampia copertura mediatica, sia televisiva che online, permettendo agli appassionati di seguirlo in diretta su diverse piattaforme dedicate al tennis. Il Masters 1000 di Montecarlo è riconosciuto come uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione sulla terra battuta, attirando ogni anno i migliori giocatori del circuito mondiale in una competizione di altissimo livello e di grande richiamo internazionale.