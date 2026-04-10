Oggi, venerdì 10 aprile 2026, il prestigioso torneo Masters 1000 di Montecarlo si accende con i quarti di finale. L'appuntamento clou vede protagonista il numero uno del mondo e detentore del titolo, Carlos Alcaraz, pronto a scendere in campo per difendere la sua posizione. Il suo avversario sarà il talentuoso Alexander Bublik, in quello che si preannuncia come un confronto inedito e di grande interesse tra i due tennisti. L'incontro è fissato sul celebre campo Ranieri III, con l'inizio previsto per le ore 11:00, promettendo spettacolo agli appassionati.

Il Percorso e i Protagonisti in Campo

Il cammino di Carlos Alcaraz nel torneo monegasco è stato finora impeccabile, caratterizzato da prestazioni solide che lo hanno visto superare con determinazione avversari come Baez ed Etcheverry. Ora, il giovane campione spagnolo si prepara ad affrontare una nuova e stimolante sfida. Per la prima volta nella sua carriera, Alcaraz incrocerà la racchetta con il tennista kazako Alexander Bublik, attuale testa di serie numero otto del tabellone. Bublik, dal canto suo, ha dimostrato grande forma, arrivando ai quarti dopo una convincente vittoria ottenuta agli ottavi contro Jiri Lehecka. Il suo stile di gioco è ben noto per un servizio estremamente potente e per colpi da fondo campo incisivi, caratteristiche che lo rendono un avversario sempre temibile e capace di mettere in difficoltà chiunque.

La posta in gioco è elevatissima: il vincitore di questo scontro diretto non solo avanzerà nel torneo, ma si garantirà un posto nelle ambite semifinali, dove sfiderà il vincente dell'altro quarto di finale che vedrà opposti Valentin Vacherot e Alex de Minaur.

Dove Seguire l'Incontro: Dettagli TV e Streaming

Per tutti gli appassionati di tennis che non vogliono perdersi questo emozionante match, l'incontro tra Alcaraz e Bublik sarà ampiamente coperto dai principali canali sportivi. La diretta televisiva dell'evento sarà disponibile su Sky Sport Uno, sintonizzandosi sul canale 201, e su Sky Sport Tennis, al canale 203, garantendo così una copertura completa e di alta qualità. Per coloro che preferiscono seguire la partita in mobilità o tramite dispositivi connessi, la diretta streaming sarà accessibile agli abbonati attraverso diverse piattaforme dedicate.

Sarà possibile connettersi tramite Sky Go e NOW, che offrono il servizio per i rispettivi utenti, oltre a Tennis TV, la piattaforma ufficiale per gli appassionati del circuito ATP. Inoltre, per un'esperienza di aggiornamento costante, OA Sport fornirà una dettagliata diretta testuale minuto per minuto, permettendo di seguire l'andamento della partita in tempo reale anche senza la visione video.

Aggiornamenti sull'Orario di Inizio

È fondamentale prestare attenzione a una potenziale variazione riguardo l'orario di inizio dell'incontro. Sebbene l'orario generale di programmazione sia stato indicato per le 11:00, si prevede che il match tra Alcaraz e Bublik possa essere il terzo della giornata sul campo Ranieri III.

Di conseguenza, l'inizio effettivo non dovrebbe avvenire prima delle ore 15:00, considerando l'ora locale. Questa informazione è particolarmente rilevante per gli spettatori che intendono seguire l'evento dal vivo o in diretta. La trasmissione sarà comunque garantita anche sulla piattaforma ATP Tennis TV, che richiede una sottoscrizione specifica per l'accesso ai contenuti premium del circuito.