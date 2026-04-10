L'attesissimo quarto di finale del Masters 1000 di Montecarlo vedrà sfidarsi il giovane talento Joao Fonseca e il campione consolidato Alexander Zverev. L'incontro, momento clou del programma del torneo, si terrà sull'iconico Campo Ranieri III. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201), con opzioni di streaming disponibili su SkyGo e Now. Per un'esperienza completa, OA Sport offrirà una diretta live testuale, permettendo di seguire ogni dettaglio e sviluppo del match in tempo reale.

Il percorso dei contendenti

Il cammino di Joao Fonseca in questo prestigioso torneo è stato notevole.

Partito dal primo turno, ha dimostrato grande determinazione, superando avversari di calibro come Gabriel Diallo, Arthur Rinderknech e il beniamino di casa Matteo Berrettini. Per il giovane tennista, questa sfida rappresenta l'opportunità di raggiungere la sua prima semifinale in un Masters 1000, un traguardo di enorme prestigio. Dall'altra parte della rete, Alexander Zverev, attuale numero 3 del mondo, ha affrontato un percorso più complicato del previsto. Il tedesco ha rischiato l'eliminazione già all'esordio contro Cristian Garin e ha faticato nel secondo set contro Zizou Bergs. Nonostante queste difficoltà, Zverev punta a conquistare la sua seconda semifinale a Montecarlo, consolidando la sua posizione tra i migliori del circuito.

Come seguire la diretta

Per non perdere neanche un momento di questa avvincente sfida, la diretta televisiva sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201). Gli appassionati potranno inoltre usufruire dello streaming tramite le piattaforme SkyGo e Now, garantendo flessibilità nella visione. A completare l'offerta, OA Sport fornirà una dettagliata diretta live testuale, ideale per seguire l'incontro in tempo reale con aggiornamenti costanti e approfonditi.