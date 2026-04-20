Il mondo del tennis è in attesa di notizie da Carlos Alcaraz. Il numero due del ranking ATP ha infatti espresso significative incertezze riguardo alla sua partecipazione al prestigioso torneo del Roland Garros. Questa preoccupazione emerge dopo che il giovane campione spagnolo è stato costretto a rinunciare ai tornei di Barcellona e Madrid, appuntamenti importanti del calendario tennistico, a causa di un persistente infortunio al polso. La sua presenza a Madrid, in occasione della cerimonia dei Laureus Awards, ha evidenziato la situazione: Alcaraz indossava un tutore al braccio destro, un chiaro segnale della gravità del problema fisico che lo sta affliggendo.

Le parole del campione spagnolo

Intercettato a margine della cerimonia dei Laureus Awards, Alcaraz ha rilasciato dichiarazioni che non lasciano spazio a facili ottimismi. “Vedremo. Alla fine il prossimo test sarà cruciale. Stiamo cercando di fare tutto il possibile affinché vada bene”, ha affermato, sottolineando l'importanza vitale del prossimo controllo medico. Ai microfoni della RTVE, il tennista ha poi aggiunto dettagli sul suo stato d'animo e sul percorso di recupero: “Sto cercando di essere molto paziente in questi giorni, però comunque stiamo bene. Stiamo aspettando un po’, abbiamo alcuni esami in programma nei prossimi giorni e da lì vedremo com’è l’infortunio e quali saranno i prossimi passi.

Per il momento cerco di rimanere positivo e su di morale, anche se questi giorni sembrano non finire mai”. Queste parole riflettono la sua determinazione, ma anche la frustrazione per l'attesa e l'incertezza che circondano il suo rientro in campo.

Contesto dell'infortunio e prospettive future

L'infortunio al polso che ha colpito il tennista murciano è stato descritto come “più serio di quanto ci aspettassimo”, una valutazione che ha già comportato la sua assenza dai tornei di Barcellona e Madrid. Le ripercussioni di questo problema fisico si estendono anche ad altri appuntamenti: la sua partecipazione agli Internazionali d’Italia, un altro evento di rilievo sulla terra battuta, sembra ormai improbabile.

Di conseguenza, la possibilità di vederlo in campo al Roland Garros si configura come una vera e propria corsa contro il tempo. Alcaraz, che ha conquistato il titolo nelle ultime due edizioni del torneo parigino, ha l'ambizione di difendere la sua corona e di centrare una storica terza vittoria consecutiva, un obiettivo che ora è seriamente compromesso dalla sua condizione fisica.

Il cammino verso il rientro

Durante la stessa serata dei Laureus Awards, Alcaraz ha fornito un quadro ancora più chiaro delle sue attuali previsioni. Ha confermato l'impossibilità di stabilire una data precisa per il suo ritorno agonistico, dichiarando esplicitamente: “Madrid non ci sarò, Roma mi sembra quasi impossibile e spero di esserci per il Roland Garros”.

Questa affermazione ribadisce la priorità data al recupero completo e l'importanza del prossimo esame medico, che sarà determinante per valutare l'effettiva entità dell'infortunio e per pianificare con precisione i successivi passi del suo percorso riabilitativo. Il tennista spagnolo continua a mantenere un approccio di pazienza e positività, elementi chiave in questa fase delicata della sua carriera.