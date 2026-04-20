La nazionale femminile di biathlon della Germania affronta un cambiamento radicale, affidando la guida tecnica a Sandra Flunger. Questa decisione strategica giunge al termine di una stagione agonistica particolarmente deludente per il movimento tedesco, che ha visto l'assenza di vittorie sia nel settore maschile che in quello femminile. La federazione ha quindi optato per un rinnovamento completo dello staff, puntando su una figura di comprovata esperienza internazionale per inaugurare un nuovo ciclo.

Sandra Flunger, allenatrice austriaca di quarantiquattro anni, subentra a Kristian Mehringer, segnando un momento storico: è la prima donna dopo ben trentasei anni a ricoprire il ruolo di capo allenatrice della squadra femminile tedesca.

L'ultima a detenere tale incarico fu Renate Schinze, che negli anni Ottanta guidò l'allora Germania Ovest ai primi significativi successi internazionali, contribuendo a formare atlete di spicco come Petra Schaaf e Martina Stede. Al fianco di Flunger, nel ruolo di nuovo viceallenatore, ci sarà Denny Andritzke, mentre l'ex assistente Sverre Røiseland ha lasciato la squadra per fare ritorno in Norvegia.

Un ritorno alle origini per un futuro vincente

La scelta di affidare la squadra a una figura femminile rappresenta un vero e proprio ritorno alle origini per il biathlon tedesco, un movimento che proprio sotto una guida femminile aveva iniziato a imporsi con forza sulla scena internazionale. Bernd Eisenbichler, il nuovo direttore sportivo del settore, ha espresso grande fiducia nella nomina: “Sandra conosce a fondo le esigenze per sviluppare la squadra femminile.

Con questa scelta, intendiamo inviare un forte segnale riguardo alla futura direzione del biathlon”. Eisenbichler ha inoltre aggiunto che “Andritzke sarà il supporto ideale. Siamo convinti che questo duo saprà rivitalizzare il settore”.

Flunger porta con sé un ricco bagaglio di esperienze, maturate sia come atleta di alto livello sia come allenatrice. In Austria, ha giocato un ruolo cruciale nella crescita di atlete del calibro di Lisa Theresa Hauser, portandola ai vertici mondiali. Dal 2018, ha messo la sua competenza al servizio della nazionale svizzera, ricoprendo inizialmente il ruolo di responsabile delle donne e successivamente quello di capo allenatrice della squadra nazionale, ottenendo risultati complessivamente soddisfacenti.

“La Germania è sempre stata una delle nazioni leader nel biathlon. Il potenziale non può essere svanito, ma dovrà essere sfruttato al meglio. Sarà fondamentale valorizzare le qualità di ogni biathleta, con l'obiettivo di riportare questa nazione a essere il punto di riferimento del biathlon mondiale” ha dichiarato Flunger, delineando la sua visione.

Il nuovo staff e le prospettive

La nomina di Flunger non è solo un cambio di guardia, ma segna anche un cambiamento significativo nella rappresentanza femminile ai vertici tecnici del biathlon internazionale. Flunger è, infatti, una delle pochissime donne a ricoprire il ruolo di capo allenatrice a livello mondiale. Il suo vice, Denny Andritzke, vanta un'esperienza di sei anni come responsabile della formazione presso il prestigioso centro di Oberhof, dove ha seguito da vicino lo sviluppo di atlete promettenti come Vanessa Voigt.

Flunger ha chiarito che il suo obiettivo primario sarà “conseguire una crescita strutturale e promuovere le qualità individuali delle atlete, per tornare a essere protagoniste nella Coppa del Mondo”.

La Germania, nazione storicamente all'avanguardia nel biathlon, mira così a un deciso rilancio dopo una stagione senza vittorie, affidandosi a una guida tecnica che combina esperienza consolidata, approccio innovativo e una profonda conoscenza del panorama internazionale del biathlon.