I Campionati Panamericani di Ginnastica Artistica 2026 si sono conclusi a Rio de Janeiro, in Brasile, dal 17 al 21 giugno, rappresentando un evento cruciale per le categorie junior e senior. La competizione ha rivestito un'importanza significativa, fungendo da qualificazione diretta per i Mondiali 2026 e i Giochi Panamericani 2027, consolidando la supremazia di nazioni come gli Stati Uniti e il Canada.

Nel concorso a squadre femminile senior, gli Stati Uniti hanno dominato, aggiudicandosi il primo posto con un punteggio di 161.628. Sul podio sono saliti anche il Brasile (157.796) e il Canada (156.997).

Anche Argentina e Messico, posizionatesi rispettivamente al quarto e quinto posto, hanno ottenuto la qualificazione per i prossimi Mondiali. Per la categoria maschile senior, il Canada ha brillato, conquistando la vetta con 243.026 punti. A seguire, la Colombia (241.594), gli USA (235.961) e il Brasile (234.927) hanno anch'essi assicurato la loro partecipazione ai Mondiali. Il Puerto Rico, pur classificandosi quinto, non è riuscito a centrare l'obiettivo della qualificazione.

I successi nelle categorie junior

Le squadre junior hanno visto gli Stati Uniti confermare la loro forza nella competizione femminile, primeggiando con 153.264 punti. Hanno completato il podio il Canada (147.030) e il Brasile (141.931).

Tra i ragazzi junior, gli USA hanno nuovamente conquistato il primo posto con 224.394 punti, seguiti dal Canada (220.761) e dal Brasile (213.828). Le performance individuali hanno visto la statunitense Amia Pugh‑Banks eccellere tra le donne con 51.066 punti, mentre il canadese Thomas Tittley ha trionfato tra gli uomini con 75.498 punti. È importante sottolineare la regola che limita a due ginnasti per nazione la partecipazione alle finali individuali, una normativa che ha influenzato la presenza di alcune atlete statunitensi, nonostante i loro meritevoli punteggi.

Le finali e i ginnasti in evidenza

La squadra femminile statunitense, che annovera tra le sue fila la promettente Simone Rose, ha non solo ottenuto il prestigioso titolo a squadre, ma ha anche garantito la qualificazione ai Mondiali e ai Giochi Panamericani del 2027.

Rose si è distinta particolarmente, assicurandosi un posto nelle finali di volteggio, parallele asimmetriche e trave. Tuttavia, a causa della restrittiva regola che consente solo due partecipanti per paese nelle finali individuali, non potrà competere nella finale all-around. In questa importante gara, gli Stati Uniti saranno rappresentati da Charleigh Bullock e Claire Pease. Le attesissime finali degli attrezzi sono previste per domenica 21 giugno, con le ginnaste statunitensi pronte a essere protagoniste in tutte le specialità.

Le classifiche definitive del concorso generale senior, sia femminile che maschile, saranno rese pubbliche al termine delle rispettive finali. Per una consultazione completa dei risultati di ogni attrezzo e per ulteriori dettagli, è possibile fare riferimento a piattaforme specializzate nel settore.