L'ex numero uno del mondo Karolina Pliskova sta vivendo una fase di significativa ripresa dopo un periodo complesso, segnato da un grave infortunio alla caviglia sinistra e dalle successive complicazioni post-operatorie. La tennista ceca, che a inizio stagione era scesa fino alla posizione 1057 del ranking mondiale, occupa ora il 67° posto e sta mostrando segnali concreti di ritrovata forma e competitività.

La sua recente vittoria per 6-4, 7-6(3) contro l’americana Caty McNally, che le ha garantito l'accesso ai quarti di finale del torneo di Nottingham, è un chiaro esempio di questa ascesa.

Pliskova ha commentato il suo percorso con un approccio pragmatico: "Vivo giorno per giorno. Il mio obiettivo era rientrare tra le prime cento quest’anno, cosa che ho già raggiunto. Ora voglio solo giocare e vincere il più possibile".

Il 2026 si sta rivelando un anno molto positivo per la ceca, con un bilancio di diciassette vittorie su ventiquattro incontri disputati. La sua spiccata affinità con l'erba, in particolare sui campi inglesi, è un fattore chiave di questa rinascita. "È l’erba, ovviamente, mi piacciono questi tornei", ha dichiarato. "Scelgo sempre di giocare tutte le competizioni in Inghilterra perché credo sia la miglior preparazione per Wimbledon".

Il feeling con l'erba e i successi a Nottingham

Pliskova vanta un eccellente record di undici vittorie e una sola sconfitta a Nottingham, torneo che l'ha vista trionfare nel 2016 e raggiungere la finale nel 2022. La sua profonda esperienza su questa superficie è ulteriormente confermata dalla finale raggiunta a Wimbledon nel 2021. Il suo gioco si è sempre dimostrato particolarmente efficace sull'erba, come testimonia il suo bilancio in carriera di cinquantacinque vittorie e trenta sconfitte su questa superficie.

Nel prossimo incontro dei quarti di finale a Nottingham, Pliskova affronterà l’australiana Talia Gibson, con l'intento di proseguire il suo percorso di crescita e presentarsi a Wimbledon nelle migliori condizioni possibili, forte della fiducia accumulata.

Obiettivo Wimbledon: fiducia e preparazione

In vista del prestigioso torneo di Wimbledon, Pliskova ha espresso grande ottimismo e determinazione. "Cerco sempre di giocare qualche torneo prima di Wimbledon per trovare il ritmo e adattarmi a questa superficie", ha spiegato. "Amo questo periodo della stagione, anche se il meteo non è sempre ideale. I campi sono sempre perfetti e il mio gioco ha sempre brillato qui. Spero di trovare il ritmo con il passare dei turni".

La tennista ceca è consapevole delle sfide che l'attendono nel Grande Slam londinese: "Tutto dipenderà dal sorteggio a Wimbledon; si possono incontrare avversarie forti già dai primi turni. Se supero i primi due match, potrei essere un’avversaria temibile.

Serve fiducia e arrivare con molte partite alle spalle". Pliskova ha inoltre in programma la partecipazione ai tornei di Eastbourne e Birmingham, tappe fondamentali per affinare la sua preparazione e puntare a essere una delle protagoniste della stagione sull'erba, con l'obiettivo di lasciare il segno a Wimbledon.