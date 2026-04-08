Il mondo del pattinaggio di figura potrebbe essere sull'orlo di una rivoluzione epocale. La Federazione Internazionale di Pattinaggio (ISU) sta infatti valutando una riforma radicale che prevede l'eliminazione dei tradizionali programma corto e programma libero. Al loro posto, verrebbero introdotti due segmenti distinti: un programma tecnico e un programma artistico. Questa significativa novità, se approvata, potrebbe entrare in vigore già a partire dalla stagione 2027-2028.

Le proposte in discussione non si limitano solo alla struttura delle esibizioni.

Si sta anche considerando un ridimensionamento complessivo del calendario delle competizioni e una drastica riduzione della durata delle gare. Anche il sistema di warm-up, fondamentale per la preparazione degli atleti, sarebbe oggetto di un profondo ripensamento. Al momento, tuttavia, si tratta esclusivamente di idee preliminari, non ancora formalizzate né definitive.

La nuova struttura delle gare

Nel dettaglio, la riforma prevede l'introduzione di un programma tecnico della durata di circa tre minuti. Questo segmento sarebbe incentrato sull'esecuzione di elementi specifici, includendo fino a quattro salti e altre componenti tecniche essenziali. A seguire, gli atleti presenterebbero un programma artistico, leggermente più lungo, di circa tre minuti e trenta secondi.

Quest'ultimo sarebbe interamente dedicato all'espressione coreografica e interpretativa, eliminando completamente i salti per focalizzarsi sull'arte del movimento e sulla narrazione.

Parallelamente a queste modifiche strutturali, l'ISU intende ottimizzare l'organizzazione degli eventi. Si valuta un'ulteriore riduzione della durata complessiva delle gare, anche attraverso un ripensamento del sistema di warm-up. L'obiettivo è rendere le competizioni più dinamiche e concentrate, pur mantenendo l'alto livello tecnico e artistico che contraddistingue la disciplina.

Le reazioni degli atleti

La prospettiva di un cambiamento così profondo ha già generato un acceso dibattito e suscitato reazioni critiche tra i protagonisti del pattinaggio di figura.

Diversi medagliati maschili ai recenti Mondiali hanno espresso apertamente la loro preoccupazione per l'abolizione del sistema attuale, che si basa sul punteggio combinato dei programmi corto e libero, ritenuto un pilastro della disciplina.

Yuma Kagiyama ha dichiarato in modo perentorio: “I can’t support it. The current rules are what make figure skating so appealing.” A lui si è unito Shun Sato, affermando: “I want to skate under the current system as much as possible.” Anche Ilia Malinin ha espresso un forte dissenso, sottolineando: “The proposed changes undermine the essence of figure skating. The ISU should reconsider everything and give all athletes a voice.” Queste dichiarazioni evidenziano un forte attaccamento alla tradizione e una certa resistenza alle innovazioni proposte.

Un altro aspetto in fase di valutazione riguarda l'ottimizzazione televisiva delle gare. Si sta considerando di spostare il warm-up fuori dall'inquadratura delle telecamere per accelerare i tempi di trasmissione. Questa mossa permetterebbe di ampliare il numero di qualificati per il Grand Prix Final e di ridurre la durata della finestra di trasmissione a circa un'ora e trentasette minuti, rendendo lo sport più appetibile per il pubblico televisivo.

Prospettive e implicazioni future

Le reazioni degli atleti riflettono un profondo attaccamento al sistema attuale, considerato da molti come l'equilibrio ideale tra l'eccellenza tecnica e l'espressione artistica che definisce il pattinaggio di figura.

Le modifiche proposte, sebbene ancora in fase di bozza, indicano una chiara direzione verso una maggiore spettacolarizzazione e un'ottimizzazione per la fruizione televisiva dello sport. Questo si inserisce in una più ampia strategia di modernizzazione perseguita dall'ISU, volta a rendere la disciplina più accessibile e coinvolgente per un pubblico globale.

Resta da vedere se queste idee verranno formalizzate e successivamente approvate nei prossimi mesi. Sarà cruciale comprendere quale ruolo avranno gli atleti e le loro rappresentanze nel processo decisionale finale, data la forte opposizione già manifestata. Il futuro del pattinaggio di figura potrebbe dipendere da queste scelte imminenti.