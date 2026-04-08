Un nuovo sfidante si unisce ufficialmente alla prossima edizione della Coppa America di vela, in programma a Napoli nell'estate del 2027. Si tratta di una barca statunitense, la cui partecipazione è stata annunciata direttamente da American Racing Challenger, che entra così a far parte della storica e prestigiosa competizione velica internazionale.

L'ingresso di American Racing Challenger arricchisce ulteriormente il panorama delle squadre in gara, promettendo una sfida ancora più avvincente. Oltre al team statunitense, sono già state confermate presenze di spicco come il defender Emirates Team New Zealand, l'italiana Luna Rossa Prada Pirelli, il team britannico GB1, gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing e i francesi di K‑Challenge.

L'organizzazione dell'evento, che si terrà nelle suggestive acque partenopee, non esclude l'arrivo di un'ulteriore squadra, la cui adesione è attualmente in fase di valutazione.

Un appuntamento velico di prestigio globale

La conferma della partecipazione di American Racing Challenger evidenzia il prestigio della manifestazione e l'interesse sempre crescente da parte dei team a livello globale. La Coppa America, riconosciuta come una delle competizioni più antiche e ambite nel panorama velico mondiale, ha la capacità di attrarre le migliori squadre e i progetti tecnologici più all'avanguardia nel settore nautico. L'edizione del 2027, che vedrà Napoli come città ospitante, si preannuncia come un evento estremamente combattuto e denso di spunti sia tecnici che sportivi, catturando l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

Le aspettative per una sfida ad alto livello

La partecipazione di squadre di altissimo profilo, quali il defender Emirates Team New Zealand e la storica rivale italiana Luna Rossa Prada Pirelli, assicura un livello di competizione eccezionalmente elevato. L'ingresso del team statunitense American Racing Challenger accresce ulteriormente l'interesse, ampliando la rappresentanza internazionale e preannunciando una sfida ancora più imprevedibile e avvincente. La città di Napoli, dal canto suo, si sta preparando ad accogliere questo grande evento con un entusiasmo palpabile, pienamente consapevole dell'enorme importanza sportiva e del significativo impatto economico che la Coppa America è destinata a generare sull'intero territorio.