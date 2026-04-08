Napoli si prepara a brillare sul palcoscenico mondiale della vela, accogliendo la prestigiosa 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup. Sport e Salute ha recentemente svelato i render che illustrano in dettaglio la disposizione strategica delle basi dei team a Bagnoli, un passo fondamentale verso l'evento in programma nel 2027. La città partenopea si conferma così un punto di riferimento internazionale per gli sport acquatici, pronta a ospitare una delle competizioni più celebri e attese del mondo della vela.

Le basi dei team a Bagnoli per l'America's Cup

I render, presentati in anteprima, offrono una chiara visione delle future installazioni. Il defender, Emirates Team New Zealand, ha già definito la propria postazione, affiancato da quattro challenger di spicco. Tra questi figurano Luna Rossa, che rappresenta l'Italia, Alinghi per la Svizzera, GB1 in rappresentanza del Regno Unito e K‑Challenge per la Francia. A questi si aggiungeranno presto gli Stati Uniti, con l'equipaggio American Racing Challenger, e un settimo team la cui partecipazione sarà ufficializzata a breve. L'arrivo dei primi cinque team a Bagnoli è previsto entro giugno 2026, un'operazione che trasformerà l'ex area industriale in un dinamico hub internazionale della vela, pulsante di attività e innovazione.

Un impegno sinergico per la città

La realizzazione di questo ambizioso progetto è il risultato di una profonda sinergia e di un lavoro coordinato tra diverse istituzioni. Il Governo italiano, attraverso il Commissario Straordinario Gaetano Manfredi e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, ha collaborato attivamente con Sport e Salute, il Comune di Napoli, Invitalia e l'organizzazione stessa della Louis Vuitton America’s Cup. Questa collaborazione sottolinea l'importanza strategica dell'evento per il Paese e per la città.

Parallelamente all'organizzazione napoletana, Cagliari si prepara a ospitare la prima regata preliminare, che si svolgerà dal 21 al 24 maggio. Questo evento fungerà da preludio all'atmosfera di competizione che, poco dopo, inizierà a permeare anche Napoli, accendendo l'entusiasmo in vista della grande sfida velica.

Bagnoli: fulcro della rigenerazione urbana e opportunità per Napoli

La scelta di Bagnoli come sede logistica per i team dell'America's Cup non è casuale, ma rappresenta un elemento cruciale nel più ampio processo di rigenerazione urbana dell'area. Questa decisione conferma la vocazione internazionale del sito e la sua capacità di trasformarsi. La base operativa, infatti, sarà allestita all'interno dell'ex area industriale, attualmente interessata da un vasto programma di bonifica, divenendo un simbolo tangibile della rinascita e del rinnovamento urbano.

La candidatura di Napoli, fortemente sostenuta dal Governo e dalle istituzioni locali, ha individuato in Bagnoli il cuore strategico dell'intero evento.

L'impatto socioeconomico stimato per la regione è considerevole, raggiungendo circa un miliardo di euro. A ciò si aggiunge un significativo indotto turistico, le cui ricadute positive sono destinate a perdurare ben oltre la conclusione della competizione, consolidando la posizione di Napoli come destinazione di eccellenza nel panorama internazionale.