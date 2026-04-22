Una notizia sorprendente scuote il mondo del salto con gli sci: Lisa Eder, giovane e promettente atleta austriaca, ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni a soli 24 anni. La decisione arriva dopo una stagione di altissimo livello, che l'ha vista conquistare importanti vittorie in Coppa del Mondo e raggiungere il quarto posto nella classifica generale. Il motivo di questo addio precoce è legato a "questioni di cuore" e a una rottura con la federazione austriaca (ÖSV).

Le ragioni di un addio inaspettato

La controversia con l'ÖSV è scaturita dal mancato inserimento di Manuel Fettner, compagno di Eder ed ex saltatore di quasi 41 anni, all'interno dello staff tecnico federale.

La federazione ha respinto la richiesta, motivando il rifiuto con la stabilità e la consolidata composizione dello staff esistente. Di fronte al silenzio dell'ÖSV, Lisa Eder aveva minacciato il ritiro e ha poi mantenuto la sua parola, scegliendo di abbandonare lo sport piuttosto che cedere su un principio per lei fondamentale.

Una carriera interrotta al culmine

Il ritiro di Eder è particolarmente inatteso poiché giunge nel momento di massima fioritura della sua carriera sportiva. Dopo un inverno che l'ha vista affermarsi tra le élite della disciplina, con successi significativi e un piazzamento di prestigio nella Coppa del Mondo, l'atleta ha scelto di rinunciare a futuri successi e potenziali medaglie.

A soli 24 anni, la sua decisione di anteporre motivi personali alla carriera professionistica assume toni struggenti e romantici, lasciando un segno nel panorama sportivo.

Le posizioni in gioco e le dichiarazioni

La scelta di Lisa Eder è stata determinata dal rifiuto dell'ÖSV di accogliere la sua richiesta riguardante lo staff tecnico. L'atleta stessa ha commentato la situazione, affermando: "Il ÖSV ha le sue ragioni, e questo è comprensibile. Per me non funziona altrimenti." La federazione austriaca ha preso atto della decisione con rispetto, riconoscendo il valore dell'atleta. Il direttore nordico Florian Liegl ha sottolineato il contributo di Eder al salto femminile, in particolare nella stagione appena conclusa con le sue prime vittorie in carriera, dichiarando: "Lisa ha contribuito in modo duraturo al salto femminile, specialmente nella stagione appena conclusa con i suoi primi successi in carriera."