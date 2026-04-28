Mirra Andreeva ha conquistato per la prima volta la semifinale del Mutua Madrid Open, superando in rimonta Leylah Fernandez con il punteggio di 7-6(1), 6-3 nei quarti di finale. La tennista russa, nona testa di serie, ha scritto una nuova pagina della sua giovane carriera, diventando la seconda semifinalista più giovane nella storia del torneo madrileno.

Nel corso del match, Andreeva ha dovuto fronteggiare ben tre set point nel primo parziale, riuscendo a salvarli con grande determinazione. Dopo un avvio difficile, che l’ha vista sotto 1-4 contro la finalista degli US Open 2021, la russa ha cambiato marcia, accelerando con il diritto e trovando soluzioni efficaci contro il rovescio a due mani della canadese nei momenti chiave.

Fernandez, al suo debutto nei quarti di finale a Madrid, aveva iniziato con aggressività, strappando il servizio e portandosi avanti 4-1 grazie a risposte profonde e incisive.

Il primo set: rimonta e tie-break

Il primo set è stato caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte. Dopo il vantaggio iniziale di Fernandez, Andreeva ha recuperato fino al 3-4. Un’interruzione di circa cinque minuti, dovuta a un malore di uno spettatore sugli spalti, ha temporaneamente fermato il gioco. Alla ripresa, Fernandez ha avuto due palle break, ma Andreeva ha reagito con determinazione, annullandole e tenendo il servizio. Fernandez ha poi tenuto la battuta per il 5-4, ma Andreeva ha continuato a lottare, riuscendo a portare il set al tie-break.

Qui la russa ha dominato, lasciando un solo punto all’avversaria e chiudendo 7-1.

Secondo set e la conquista della semifinale

Nel secondo set, entrambe le giocatrici hanno faticato a tenere il servizio nei primi giochi. Fernandez ha avuto ancora occasioni di break, ma Andreeva ha saputo salvarsi nei momenti decisivi. Sul 3-4, un doppio fallo della canadese ha aumentato la pressione, e Andreeva ne ha approfittato con un vincente di rovescio che le ha permesso di ottenere il break decisivo. Servendo per il match, la russa ha chiuso l’incontro nonostante Fernandez abbia annullato il primo match point con un drop shot. Con questa vittoria, Andreeva porta il suo bilancio stagionale a 25 vittorie e 7 sconfitte, di cui 11 successi su 12 incontri sulla terra battuta.

In semifinale, Andreeva affronterà la vincente tra Aryna Sabalenka, attuale numero uno del mondo, e l’americana Hailey Baptiste. La prestazione della russa conferma la sua crescita e la capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali, qualità che le hanno permesso di superare una rivale solida come Fernandez e di continuare la sua corsa verso il terzo titolo stagionale.

Fernandez, ventitreenne canadese, aveva eliminato due teste di serie prima di affrontare Andreeva, ma nei quarti ha pagato una percentuale di prime palle troppo bassa e cinque doppi falli. La canadese ha salvato quattro break point nel primo set e ha avuto tre set point, ma non è riuscita a concretizzare le occasioni. Andreeva, invece, ha salvato dodici delle quindici palle break concesse, dimostrando solidità nei momenti chiave e meritando l’accesso tra le migliori quattro del torneo.