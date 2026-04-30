Kimi Antonelli si appresta ad affrontare il Gran Premio di Miami con la consapevolezza di una sfida tecnica peculiare. Il giovane pilota italiano, attuale leader del Mondiale di Formula 1, ha evidenziato come il team Mercedes abbia introdotto solo piccole modifiche alla monoposto, a differenza dei principali rivali che hanno optato per aggiornamenti importanti. Questo scenario preannuncia un fine settimana particolarmente impegnativo per il team e per Antonelli stesso.

Nel corso del Media Day, Antonelli ha espresso la sua emozione per il ritorno su una pista che lo ha visto protagonista in passato: "È davvero emozionante essere di nuovo qui, dove l'anno scorso ho conquistato la mia prima pole position in una gara Sprint.

Sarà un fine settimana molto interessante per noi: abbiamo portato solo piccole modifiche, mentre le altre squadre hanno introdotto aggiornamenti importanti. Vedremo come andrà. Di sicuro si avvicineranno, quindi questo fine settimana potremmo dover lottare di più".

Il pilota ha inoltre sottolineato la forza del suo compagno di squadra, George Russell, e l'imperativo di mantenere un elevato livello di performance. "Ho un compagno di squadra fortissimo in George, che è veloce. E i nostri avversari si avvicineranno, quindi devo continuare ad alzare l'asticella e massimizzare le prestazioni. Un mese fa è stato un bel momento con Cina e Giappone una dopo l’altra. Ma ora è un nuovo inizio e devo essere pronto.

Ovviamente l’obiettivo è mantenere questa posizione fino alla fine dell’anno, ma sarà una battaglia dura".

La strategia Mercedes e la sfida con i rivali

La scelta della Mercedes di limitare gli aggiornamenti per il weekend di Miami si contrappone alle strategie di Ferrari, McLaren e Red Bull, che hanno invece introdotto sviluppi più consistenti. Antonelli, pur consapevole della pressione che deriva dalla sua posizione di leader del Mondiale, ha ribadito che la competizione sarà estremamente agguerrita e che la lotta per la vittoria si preannuncia serrata. "Portiamo solo dei piccoli aggiornamenti, mentre altri portano degli sviluppi molto più grandi, questo vale per Ferrari, McLaren e anche Red Bull.

Sicuramente loro si avvicineranno e per noi potrebbe essere necessario faticare parecchio di più, però faremo del nostro meglio, terremo la testa giù cercando di trarre il massimo".

Lavoro sulle partenze e obiettivi stagionali

Un aspetto cruciale su cui Kimi Antonelli e il team hanno concentrato gli sforzi durante la recente pausa è stato il miglioramento delle partenze, una fase della gara che ha presentato alcune difficoltà nelle prime uscite stagionali. Sono state condotte prove specifiche per identificare e risolvere le problematiche, con l'obiettivo primario di ottimizzare la competitività fin dai primi metri. Antonelli si mostra determinato a consolidare la sua leadership nel campionato, pur riconoscendo che la stagione sarà caratterizzata da una forte e continua competizione, richiedendo costanti adattamenti tecnici per raggiungere gli obiettivi prefissati.