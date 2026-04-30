Marta Kostyuk ha conquistato un posto nelle ambite semifinali del WTA 1000 di Madrid, superando la ceca Linda Noskova con un risultato netto di 7-6 6-0. La tennista ucraina, ventitreenne e attuale numero 23 del ranking mondiale, ha dimostrato grande resilienza nel gestire un primo set estremamente combattuto, per poi imporre un dominio incontrastato nel secondo parziale, chiudendo la partita sul campo principale della capitale spagnola.

La sfida ha preso il via con una prima frazione di gioco caratterizzata da un intenso equilibrio. Noskova, ventunenne e numero 13 del mondo, ha mostrato tenacia salvando ben quattordici delle diciotto palle break concesse.

Tuttavia, la costante pressione esercitata da Kostyuk in fase di risposta si è rivelata decisiva. L’ucraina ha saputo capitalizzare i momenti chiave, aggiudicandosi il tie-break per 7-1 e ponendo le basi per la sua vittoria.

Il dominio incontrastato nel secondo set

Dopo un primo set durato circa 64 minuti, la partita ha visto un cambio di marcia significativo, con Kostyuk che ha preso il controllo totale del match. Nel secondo parziale, la giocatrice ucraina ha sfoggiato una prestazione impeccabile al servizio, vincendo il 100% dei punti con la prima di servizio (sette su sette) e mantenendo un’alta percentuale anche con la seconda. In risposta, ha dimostrato la sua superiorità conquistando otto punti su tredici contro la prima di Noskova e sei su otto contro la seconda.

Convertendo tutte e tre le palle break create, ha chiuso il set in soli ventitré minuti con un perentorio 6-0.

Statistiche chiave e il prossimo ostacolo

Le statistiche finali hanno ulteriormente evidenziato il netto predominio di Kostyuk. L’ucraina ha totalizzato 78 punti vinti contro i 54 dell’avversaria e ha dominato nei punti in risposta (48 contro 18), realizzando sette break su ventitré opportunità. Sebbene Noskova abbia messo a segno più ace (tre a due) e abbia vinto un numero maggiore di punti totali al servizio (36 a 30), l’efficacia superiore di Kostyuk nei momenti cruciali ha determinato l’esito dell’incontro. Ora, in semifinale, Kostyuk si preparerà ad affrontare l’austriaca Anastasia Potapova, venticinquenne e numero 56 del ranking, considerata la vera sorpresa di questa edizione del prestigioso torneo.

Questa brillante prestazione conferma l’ottimo stato di forma di Marta Kostyuk sulla terra rossa e la posiziona tra le principali candidate per la fase finale del torneo madrileno, promettendo ulteriori emozioni.