Un fine settimana di grande impegno attende la scherma italiana, con tutte le armi – fioretto, sciabola e spada – in pedana in tre diverse sedi internazionali. L'attenzione è concentrata su Padova, che da venerdì a domenica ospita la 67ª edizione del Trofeo Luxardo, storica tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile. L'evento vedrà gli azzurri protagonisti, con il debutto di una nuova sede.

Il Trofeo Luxardo: tra prestigio e novità

Presentato il 13 aprile nella Sala Brescianini del Comune di Padova, il Trofeo Luxardo è riconosciuto come una delle tradizioni più prestigiose e longeve della scherma.

Simbolo di passione e valori condivisi, unisce giovani talenti e campioni affermati. Quest'anno, la manifestazione si terrà presso la Fiera di Padova, scelta come nuova sede per l’indisponibilità della Kione Arena. L'Italia, campione del mondo in carica nella sciabola maschile, potrà schierare fino a venti atleti, tra cui Luca Curatoli, già ammesso al tabellone principale grazie al suo ranking.

Le sfide internazionali degli azzurri

Parallelamente, il weekend vedrà le atlete della sciabola femminile gareggiare ad Atene. Il fioretto, maschile e femminile, sarà impegnato al Cairo per una tappa di Coppa del Mondo. La spada, infine, sarà protagonista a Budapest con il secondo Grand Prix stagionale.

In tutte queste competizioni, numerosi azzurri sono pronti a cercare risultati di rilievo.

La storia del Trofeo Luxardo

Il Trofeo Luxardo, giunto alla 67ª edizione, è l'unica tappa italiana della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Le sue origini risalgono al 1955, istituito per iniziativa di Franco Luxardo. Nel corso degli anni, è divenuto un punto di riferimento per la scherma mondiale, ospitando atleti di alto livello e mantenendo un forte legame con la città di Padova.