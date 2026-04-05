Il torneo ATP Houston 2026 ha i suoi finalisti: lo statunitense Tommy Paul e l'argentino Roman Andres Burruchaga si contenderanno il titolo sulla terra battuta del Texas. Le semifinali hanno definito i protagonisti dell'atto conclusivo.

Roman Andres Burruchaga (n.77 ATP) ha dominato il derby argentino contro Thiago Agustin Tirante (n.83 ATP), vincendo con un doppio 6-1 in soli 63 minuti. Questa prestazione ha evidenziato la solidità dell'argentino, figlio del celebre calciatore campione del mondo nel 1986, che raggiunge così la sua prima finale ATP in carriera.

Paul vince il derby americano al tie-break

L'altra semifinale ha visto un intenso derby americano tra Tommy Paul (testa di serie n.4) e Frances Tiafoe (testa di serie n.2). La sfida, durata due ore e 47 minuti, si è risolta al tie-break del terzo set (7-5, 4-6, 7-6(7)). L'incontro, interrotto per 90 minuti da una pausa per pioggia nel secondo set, ha permesso a Paul di mantenere la concentrazione. Con questa vittoria, Paul raggiunge la sua prima finale ATP su terra battuta e la nona della carriera, interrompendo la serie di tre finali consecutive di Tiafoe a Houston.

La finale: esperienza contro ambizione

La finale tra Tommy Paul e Roman Andres Burruchaga si preannuncia interessante. Lo statunitense (n.21 ATP) parte favorito per la sua maggiore esperienza nel circuito, ma dovrà prestare attenzione alla determinazione e alla solida performance dell'argentino. Paul cercherà di consolidare la sua crescita sulla superficie rossa, mentre Burruchaga punterà a conquistare il suo primo titolo ATP. La sfida tra Stati Uniti e Argentina è attesa.