Oggi, mercoledì 22 aprile, la Caja Magica di Madrid ospita una giornata intensa del torneo ATP Masters 1000 "Combined", che vede uomini e donne contendersi il titolo sulla terra rossa spagnola. L'evento rappresenta un passaggio cruciale nella stagione, in vista del Roland Garros, e offre agli appassionati italiani diversi motivi di interesse grazie alla presenza di numerosi azzurri impegnati nei vari tabelloni.

Il campo Manolo Santana sarà teatro dell'esordio di Matteo Berrettini, che affronterà il croato Dino Prizmic non prima delle 13:30, dopo il forfait del belga Raphael Collignon.

Sul campo 6, Mattia Bellucci sfiderà Damir Dzumhur in una rivincita dal sapore particolare, mentre a seguire Lorenzo Sonego incrocerà la racchetta con il serbo Dusan Lajovic. Chiuderà il programma Federico Cinà, opposto al danese Elmer Moller, con il giovane siciliano pronto a sfruttare la wild card ricevuta per mettersi in mostra.

Le azzurre in campo e la copertura televisiva

Non mancano le emozioni anche nel tabellone femminile. Sul campo 8, Elisabetta Cocciaretto affronterà la statunitense Alycia Parks, mentre Tyra Grant, alla sua prima partecipazione nel main draw madrileno, se la vedrà con la francese Elsa Jacquemot. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Mix (211), con possibilità di seguire i match anche in streaming su SkyGo e NOW per entrambi i tabelloni.

Tennis Tv garantirà la copertura delle partite maschili, mentre SuperTennis HD e le piattaforme supertennis.tv e SuperTennix trasmetteranno le sfide femminili.

La spedizione italiana e il programma del torneo

La presenza italiana a Madrid è particolarmente nutrita: oltre a Berrettini, Sonego, Bellucci e Cinà, il tabellone maschile vede tra i protagonisti anche Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Nel femminile, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono già qualificate per il main draw. Il torneo, iniziato il 21 aprile con il tabellone femminile, proseguirà fino al 3 maggio, offrendo ogni giorno incontri di alto livello trasmessi in diretta su Sky Sport e NOW.

La copertura editoriale è affidata a una squadra di telecronisti e commentatori di primo piano, con aggiornamenti costanti anche su piattaforme digitali e social.

La giornata del 22 aprile si preannuncia quindi ricca di spunti per gli appassionati, con la possibilità di seguire in diretta le sfide degli italiani e delle italiane impegnati a Madrid, in un torneo che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla terra rossa europea.