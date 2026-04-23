La Caja Mágica di Madrid ha ospitato una giornata ricca di emozioni e colpi di scena al Masters 1000, che ha visto i tennisti spagnoli protagonisti di numerose vittorie, sostenuti con fervore dal pubblico di casa. I risultati odierni hanno delineato in modo significativo il quadro dei qualificati al secondo turno, promettendo sfide ancora più avvincenti.

Tra i padroni di casa, Pablo Carreño Busta ha trionfato sull’ungherese Marton Fucsovics in un incontro estremamente combattuto, conclusosi con il punteggio di 4‑6 7‑6(5) 6‑2 dopo ben due ore e ventinove minuti di gioco.

Per lui si prospetta un derby iberico al prossimo turno contro Alejandro Davidovich Fokina. Anche Jaume Munar ha festeggiato il passaggio del turno, imponendosi con un netto 6‑4 6‑1 sul kazako Alexander Shevchenko; il suo prossimo avversario sarà il norvegese Casper Ruud. Un altro successo spagnolo è arrivato dal qualificato Daniel Merida Aguilar, che ha superato l’argentino Marco Trungelliti in una sfida al cardiopalma, vinta 6‑4 1‑6 7‑6(6). L'unico spagnolo a salutare il torneo è stato Martin Landaluce, sconfitto dall’australiano Adam Walton con un doppio 6‑2 6‑3.

Il riscatto di Tsitsipas e le eliminazioni eccellenti

Una delle notizie più attese della giornata è stato il ritorno al successo di Stefanos Tsitsipas.

Il tennista greco, scivolato alla posizione numero 80 del ranking mondiale, ha ritrovato la vittoria in una partita al limite, superando l’americano Patrick Kypson con il punteggio di 3‑6 7‑6(8) 7‑6(4). Un match tiratissimo che lo proietta verso un interessante confronto al secondo turno contro Alexander Bublik, ottava testa di serie del torneo. La giornata ha riservato anche alcune eliminazioni sorprendenti: il bulgaro Grigor Dimitrov si è arreso al paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo (6‑4 6‑4), mentre il francese Gaël Monfils è stato battuto dall’argentino Camilo Ugo Carabelli con un 6‑3 6‑4. Carabelli affronterà ora l’azzurro Flavio Cobolli, in un match che si preannuncia equilibrato.

Ritiro di Opelka e il quadro del secondo turno

Tra gli altri eventi di rilievo, si registra il ritiro dell’americano Reilly Opelka, costretto ad abbandonare il campo sul 5‑3 in favore del norvegese Budkov Kjaer. Quest'ultimo accede così per la prima volta al secondo turno di un Masters 1000, dove sfiderà il canadese Denis Shapovalov. L'italiano Luciano Darderi, invece, si preparerà ad affrontare l’argentino Juan Manuel Cerundolo, reduce da una vittoria per 6‑4 6‑4 sul tedesco Daniel Altmaier. Il programma del secondo turno si preannuncia ricco di incontri da non perdere, tra cui spiccano la sfida tra Alexander Zverev e Mariano Navone, il derby francese tra Terence Atmane e Ugo Humbert, e il match tra Martin Damm e Jakub Mensik.

Completano il tabellone gli incroci Fabian Marozsan‑Daniil Medvedev, Vilius Gaubas‑Felix Auger Aliassime e Alexander Blockx‑Brandon Nakashima.

La giornata alla Caja Mágica ha dunque offerto uno spettacolo vibrante e numerosi colpi di scena, confermando la grande competitività del torneo di Madrid e la determinazione dei suoi protagonisti.