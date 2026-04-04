Il torneo ATP 250 di Marrakech ospita oggi la semifinale più attesa: Luciano Darderi e Marco Trungelliti si sfidano sul campo centrale alle ore 14:00. L'incontro vedrà di fronte il campione in carica e un veterano che vive un momento storico.

Il cammino dei semifinalisti

Luciano Darderi, testa di serie numero uno e detentore del titolo, ha raggiunto il penultimo atto grazie a un percorso agevolato. Dopo aver superato i turni precedenti, ha beneficiato del ritiro del tedesco Yannick Hanfmann, che ha dato forfait nei quarti di finale per problemi fisici.

Darderi ha così ottenuto il pass diretto per la semifinale.

Dall'altra parte, Marco Trungelliti ha compiuto una vera e propria impresa nei quarti di finale. Il tennista argentino, proveniente dalle qualificazioni, ha superato il terzo favorito Corentin Moutet in tre set (4-6, 6-3, 6-4). Questa vittoria gli ha garantito un posto tra i migliori quattro e un traguardo storico.

Obiettivi e record

Per Luciano Darderi, questa semifinale è cruciale per la difesa del titolo conquistato lo scorso anno, puntando a riconfermarsi campione. Per Marco Trungelliti, la settimana a Marrakech è stata memorabile: dalle qualificazioni alle semifinali, coronata dall'ingresso nella top 100 ATP. A 36 anni, Trungelliti diventa il giocatore più anziano a debuttare nella top 100 nell'era Open, un record che celebra una carriera di impegno.

La finale in palio

La sfida odierna si preannuncia affascinante, un confronto tra il campione in carica e il veterano che celebra un successo storico. Il match promette equilibrio e intensità, con Darderi e Trungelliti entrambi determinati a conquistare la finale.