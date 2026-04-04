Prosegue la polemica tra Stefanos Tsitsipas e Goran Ivanisevic, ex coach del tennista greco, dopo una collaborazione conclusa in modo turbolento. Tsitsipas, attualmente al numero 49 del ranking mondiale, ha replicato alle recenti dichiarazioni del suo ex allenatore, evidenziando il disagio provato.

Ivanisevic, ex campione di Wimbledon e già allenatore di Novak Djokovic, aveva spiegato i motivi della rottura. Il croato aveva affermato di aver capito “già dal secondo giorno di allenamento” che la collaborazione non avrebbe funzionato. Dopo Wimbledon, gli aveva consigliato “quattro mesi di pausa” per problemi sia fisici che mentali, sottolineando come “nel tennis di oggi non puoi giocare se non sei preparato mentalmente”.

Ivanisevic ha infine minimizzato la questione, ricordando un incontro sereno a Doha.

La replica di Tsitsipas

La risposta di Tsitsipas è stata decisa. In un'intervista, il tennista ha espresso il suo profondo disappunto per l'atteggiamento dell'ex coach: “Il suo comportamento non aveva alcun senso. Se quello era il suo modo per mettermi pressione addosso e motivarmi a fare meglio, si sbagliava completamente. Mi ha deluso tantissimo, perché mi ha trattato male e ha detto parecchie cose non vere. Se non ero in grande condizione, era soltanto perché mi faceva male la schiena e non potevo allenarmi alla massima intensità. Ho avuto la sensazione che Goran mi stesse prendendo a calci in un momento in cui ero già a terra”.

Il contesto della rottura e l'importanza della mentalità

La collaborazione tra Tsitsipas e Ivanisevic era iniziata dopo il Roland Garros 2025 e si era interrotta poco dopo Wimbledon, torneo in cui il greco si era ritirato al primo turno. Ivanisevic ha ribadito l'importanza cruciale della preparazione mentale nel tennis contemporaneo: “Nel tennis odierno non puoi competere se non sei preparato mentalmente. È ancora un tennista fenomenale, ma ci sono dettagli importanti”.

Ora, Tsitsipas, tre volte vincitore a Montecarlo, si appresta a ritrovare fiducia e risultati in un ambiente a lui favorevole, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle le tensioni con l'ex coach Ivanisevic.