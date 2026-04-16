Si sono conclusi gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera, un torneo che vede Alexander Zverev, numero tre del mondo e beniamino di casa, avanzare con determinazione. Il tennista tedesco ha superato con autorità il canadese Gabriel Diallo, imponendosi con un netto 6-1 6-2 e assicurandosi così un posto nei quarti di finale.

Nel prossimo turno, Zverev affronterà l’argentino Francisco Cerundolo. Quest’ultimo ha conquistato l’accesso ai quarti grazie a una vittoria convincente sull’olandese Botic van de Zandschulp, chiudendo il match con un perentorio 6-3 6-0.

Si preannuncia una sfida che si rinnova tra i due, promettendo grande spettacolo sulla terra battuta bavarese.

Shapovalov e Molcan ai quarti

Tra i protagonisti che si sono qualificati per i quarti di finale figura anche Denis Shapovalov, che ha avuto la meglio sull’ungherese Fabian Marozsan con il punteggio di 7-6(4) 6-2. Il canadese si troverà ora di fronte Alex Molcan, autore di un percorso sorprendente nel torneo. Lo slovacco, partito dalle qualificazioni, ha eliminato il tedesco Daniel Altmaier in due set combattuti (6-4 7-6(10)), anche grazie a un errore decisivo di Altmaier nel tie-break finale.

Molcan si conferma una delle maggiori sorprese del torneo. La sua solidità in campo e la capacità di sfruttare le occasioni nei momenti chiave lo rendono un avversario temibile, anche per i giocatori più quotati e con un ranking superiore.

Il cammino di Molcan e le sfide per Zverev

Alex Molcan, numero 166 del ranking mondiale, ha già lasciato il segno nel torneo di Monaco con una vittoria di prestigio contro Alexander Bublik, l’undicesimo giocatore al mondo. In quell’incontro, lo slovacco ha imposto il proprio gioco con un netto 6-4 6-2, mettendo in mostra una grande aggressività in risposta e una notevole solidità al servizio. Questo successo rappresenta uno dei risultati più significativi della sua carriera recente e sottolinea la sua crescita sulla terra battuta, superficie su cui vanta un’alta percentuale di vittorie negli ultimi dodici mesi.

Per Zverev, il cammino iniziale non è stato privo di ostacoli: nel turno d’esordio ha dovuto affrontare una dura prova contro Miomir Kecmanovic, riuscendo a imporsi solo al tie-break del set decisivo.

Il tedesco, tuttavia, ha poi ritrovato sicurezza contro Diallo e si prepara ora a una sfida di alto livello contro Cerundolo, un quarto di finale che si preannuncia equilibrato e ricco di spunti tecnici.