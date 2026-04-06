Il percorso di Matteo Arnaldi all'ATP Masters 1000 di Montecarlo si è concluso prematuramente. L'azzurro, ripescato nel tabellone principale come lucky loser dopo aver perso nell’ultimo turno delle qualificazioni, è stato eliminato all’esordio. A sconfiggerlo è stato il qualificato cileno Cristian Garin, che ha dimostrato una solida prestazione imponendosi con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Grazie a questa vittoria, Garin ha guadagnato l'accesso al secondo turno, dove si troverà di fronte un avversario di calibro elevato: il tedesco Alexander Zverev, numero tre del seeding.

La partita ha preso il via con un primo set caratterizzato da un’insolita sequenza di tre break consecutivi nei primi tre game. È stato Garin a prendere saldamente il comando, portandosi prima sul 2-1 e poi consolidando il proprio vantaggio fino al 3-1. Nonostante i tentativi di Arnaldi di rimanere in scia, mantenendo il punteggio sul 2-3, il finale della frazione è stato ancora una volta a favore del cileno. Garin ha infatti strappato nuovamente il servizio all’azzurro nel settimo game, chiudendo poi il set con un netto 6-2 al terzo set point, dopo quaranta minuti di gioco intenso.

La reazione di Arnaldi e la determinazione di Garin

Nel secondo set, l’inerzia del match ha mostrato un potenziale cambiamento.

Matteo Arnaldi ha iniziato con grande determinazione, aggiudicandosi otto dei primi dieci punti giocati e portandosi rapidamente in vantaggio sul 2-0. Tuttavia, la reazione di Cristian Garin non si è fatta attendere: il cileno ha immediatamente ottenuto il controbreak nel terzo game, ristabilendo l'equilibrio sul 2-2. La fase centrale del set ha visto un ulteriore scambio di break tra il settimo e l’ottavo game, mantenendo alta la tensione. Il punto di svolta è arrivato dal 4-4, quando Arnaldi, sul proprio servizio e in vantaggio 30-0, ha subito un improvviso calo. Garin ha colto l'occasione, conquistando gli ultimi otto punti consecutivi del match e chiudendo la frazione sul 6-4 in cinquanta minuti, assicurandosi così la vittoria.

Le statistiche finali hanno confermato la superiorità di Cristian Garin. Il tennista cileno ha vinto un totale di 62 punti contro i 49 dell’italiano, dimostrando maggiore efficacia sia nei colpi vincenti (16 contro 14) sia nel contenimento degli errori gratuiti (19 contro 30). Sebbene Matteo Arnaldi abbia saputo sfruttare tre delle quattro palle break avute a disposizione, ha concesso ben undici opportunità di break a Garin, che ne ha convertite sei, evidenziando una maggiore pressione esercitata dal cileno sul servizio avversario.

Il cammino di Garin a Montecarlo e le prospettive future

Per Cristian Garin, questa vittoria non è solo un passaggio di turno, ma rappresenta uno dei successi più significativi della sua stagione.

Il tennista, attualmente al numero 109 del ranking ATP, ha confermato il suo ottimo stato di forma, già evidenziato dal superamento delle qualificazioni. La sua prestazione contro Matteo Arnaldi, numero 107 del ranking, è stata caratterizzata da una supremazia evidente fin dalle prime battute. Ora, il cileno si prepara ad affrontare una delle sfide più impegnative del torneo, misurandosi con Alexander Zverev, un avversario considerato tra i più ostici del tabellone principale.

L'ATP Masters 1000 di Montecarlo continua a offrire incontri avvincenti e sfide di alto livello. Mentre Cristian Garin prosegue il suo cammino nel prestigioso evento monegasco, Matteo Arnaldi dovrà attendere un'altra occasione per conquistare la sua prima vittoria nel main draw di un torneo così importante.