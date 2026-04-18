L'Italia femminile di rugby ha subito una pesante sconfitta per 57-20 contro l'Irlanda nel secondo turno del Sei Nazioni femminile. La partita, disputata allo Dexcom Stadium di Galway, ha evidenziato le nette difficoltà delle azzurre, con le padrone di casa che hanno dominato sin dal primo tempo, spegnendo ogni speranza di rimonta.

Le azzurre hanno mostrato numerosi errori in difesa e in attacco, faticando a costruire azioni efficaci e perdendo spesso il possesso. La difesa è apparsa in affanno, mentre l'attacco ha sofferto per le palle perse e le touche non sfruttate.

Nonostante il divario, l'Italia è riuscita a segnare quattro mete, garantendosi il bonus offensivo. L'ultima marcatura, cruciale per il bonus, è stata realizzata da Alyssa D’Incà nei minuti finali, un piccolo ma significativo traguardo in una giornata difficile. "La strada è ancora lunga", si osserva, ma il punto di bonus rappresenta l'unica nota positiva.

La cronaca del match

Dopo un iniziale possesso azzurro, l'Irlanda ha rapidamente preso il controllo del gioco. Nel corso della ripresa, le padrone di casa hanno continuato a segnare, realizzando un totale di nove mete, tra cui quella di Brittany Hogan trasformata da O’Brien. L'Italia ha tentato di reagire, trovando la meta con Veronica Madia e poi con Alyssa D’Incà per il bonus.

Tuttavia, la superiorità irlandese è rimasta indiscussa, complici anche alcune decisioni arbitrali e una difesa azzurra spesso impreparata.

Nonostante alcuni segnali di reazione nella seconda metà della gara, le difficoltà in touche e la mancanza di continuità offensiva hanno impedito alle azzurre di rendersi concretamente pericolose. Il 57-20 finale riflette una partita a senso unico, sottolineando la necessità per l'Italia di migliorare sia in fase difensiva che nella gestione del possesso.

Il torneo e le formazioni azzurre

Questa sconfitta a Galway segue il precedente KO contro la Francia, evidenziando l'urgenza di una reazione per la squadra italiana. Il Sei Nazioni femminile, giunto alla venticinquesima edizione (noto anche come Women’s Guinness Six Nations Championship), include Inghilterra, Francia, Irlanda, Galles, Scozia e Italia in un girone all'italiana con gare di sola andata.

Tutte le partite sono trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW.

Le titolari italiane scese in campo sono state: Vittoria Ostuni Minuzzi (15), Gaia Buso (14), Alyssa D’Incà (13), Sara Mannini (12), Aura Muzzo (11), Emma Stevanin (10), Sofia Stefan (9), Elisa Giordano (8), Alissa Ranuccini (7), Francesca Sgorbini (6), Elettra Costantini (5), Valeria Fedrighi (4), Alessia Pilani (3), Vittoria Vecchini (2), Gaia Maris (1). In panchina: Chiara Cheli, Silvia Turani, Vittoria Zanette, Giordana Duca, Beatrice Veronese, Alia Bitonci, Veronica Madia e Michela Sillari.

Il prosieguo del torneo richiederà alle azzurre maggiore solidità e concretezza per affrontare le prossime sfide con rinnovato spirito e determinazione.