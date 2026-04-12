Prima ancora dell’inizio ufficiale degli incontri del torneo ATP 500 di Barcellona, il tabellone di Lorenzo Musetti subisce una modifica. Valentin Vacherot ha deciso di rinunciare all'evento catalano.

Il tennista monegasco, reduce dalla semifinale nel torneo di casa a Montecarlo e prossimo all'ingresso nella Top 20 mondiale, ha scelto di prendersi una settimana di riposo. Per prepararsi al meglio agli appuntamenti di Madrid e Roma, la sua rinuncia ha avuto un impatto diretto sul tabellone di Musetti.

Le conseguenze sul tabellone

Inizialmente, Musetti avrebbe potuto affrontare nuovamente Vacherot nei quarti, dopo la sconfitta subita nei sedicesimi a Montecarlo.

Tuttavia, con il forfait del monegasco, gli organizzatori del Barcelona Open Banc Sabadell hanno promosso Arthur Fils a nona testa di serie, che presiederà il suo quarto.

Così, Musetti esordirà nel torneo catalano contro la wild card spagnola Martin Landaluce. In caso di vittoria, l'italiano affronterà il vincente della sfida tra il peruviano Ignacio Buse e il francese Corentin Moutet, delineando i primi impegni.

Contesto e prospettive

Il forfait di Vacherot arriva in un momento cruciale per Lorenzo Musetti, che cerca punti importanti dopo un rientro complicato a causa dell’infortunio subito nei quarti dell’Australian Open. Il cambio nel tabellone può offrire al tennista toscano ritmo e fiducia sulla terra catalana.

È stato confermato che Valentin Vacherot era inizialmente inserito come sesta testa di serie, ma risulta ritirato (“withdrew”). Parallelamente, Arthur Fils figura ora come nona testa di serie nel tabellone ufficiale.