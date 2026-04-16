Andrey Rublev ha dominato Lorenzo Sonego negli ottavi di finale del prestigioso torneo ATP 500 di Barcellona, assicurandosi un posto nei quarti di finale. Il tennista russo si è imposto con un netto 6‑2, 6‑3 in un’ora e quaranta minuti di gioco, e ora si prepara ad affrontare il ceco Tomas Machac.

L'andamento del match: dominio russo

La partita ha visto un inizio promettente per Sonego, che ha mostrato una prova di grande generosità. L'azzurro ha aperto il match firmando l'1‑0 grazie a una prima vincente e a una smorzata di diritto, mettendo subito pressione sull'avversario.

Tuttavia, Rublev ha reagito con prontezza e determinazione. Dopo aver annullato tre palle che avrebbero potuto portare Sonego sul 2‑0, il russo ha forzato l'errore da fondo campo dell'italiano, accorciando sul 2‑1. Ha poi completato una rapida rimonta con un vincente di diritto, portando il punteggio sul 2‑2, e ha subito operato un secondo break consecutivo, portandosi in vantaggio per 3‑2. Da quel momento in poi, Rublev ha preso il controllo delle operazioni, spingendo con maggiore intensità e chiudendo il primo parziale con un convincente 6‑2.

Il secondo set ha confermato il trend del primo. Rublev ha immediatamente confezionato il suo quarto break consecutivo, grazie a un'accelerazione di diritto che ha messo in difficoltà Sonego.

Nonostante l'italiano abbia avuto tre opportunità per l'1‑1, il russo le ha annullate con freddezza, siglando poi il 2‑0 con un ace potente. Sonego ha cercato di rimanere in partita, accorciando sul 2‑1 con una seconda di servizio molto carica, e ha tentato in ogni modo di non perdere contatto con l'avversario. Tuttavia, Rublev non ha concesso sconti sui propri turni di battuta, dimostrandosi più cinico nei momenti chiave della contesa. Ha allungato il vantaggio sul 5‑3 con un diritto vincente e, dopo aver mancato due match point, ha finalmente chiuso il set e la partita sul 6‑3, approfittando di un diritto in corridoio dell'avversario.

Le statistiche dell'incontro

Analizzando i numeri del match, Lorenzo Sonego ha concluso la sua prestazione con un ace e due doppi falli.

La sua percentuale di prime di servizio in campo è stata del 59%, con il 51% dei punti vinti quando ha messo la prima e il 48% quando ha dovuto ricorrere alla seconda. Nonostante i tredici vincenti messi a segno, l'azzurro ha pagato un prezzo elevato per i trenta errori gratuiti, registrando un saldo negativo di ‑17. Dal canto suo, Andrey Rublev ha dominato il computo totale dei punti, vincendone 69 contro i 55 di Sonego, a testimonianza della sua superiorità in campo.

Il percorso di Rublev verso i quarti

Con questa vittoria, Andrey Rublev si proietta nei quarti di finale, dove lo attende il ceco Tomas Machac. Il percorso di Machac nel torneo è stato facilitato dal ritiro di Carlos Alcaraz, e ha visto il tennista ceco superare avversari come Jódar e Sinner per raggiungere questo prestigioso turno.

Rublev ha mostrato un passo più deciso rispetto al suo primo match della settimana, apparendo più sciolto e risolutivo sul campo. La rinuncia di Carlos Alcaraz e l'eliminazione di De Miñaur hanno ulteriormente spianato la strada al tennista russo, che ora è considerato il grande favorito del suo lato del tabellone per la conquista della finale.