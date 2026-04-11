La Germani Brescia ha conquistato una vittoria di prestigio, sbancando il Taliercio per 89-74 contro la Reyer Venezia. Nel match della ventiseiesima giornata di Serie A di basket, la formazione lombarda ha ribaltato il risultato nel secondo tempo, trascinata da un eccezionale Jason Burnell. L'ala americana ha realizzato 28 punti (ventuno nella ripresa), cambiando l'inerzia.

Nonostante la Reyer Venezia avesse chiuso il primo tempo in vantaggio, la Germani ha cambiato marcia nella ripresa. L'ultimo quarto è stato cruciale (24-11 per Brescia), con l'allungo decisivo che ha assicurato la vetta solitaria della classifica, almeno per una notte.

La squadra ha dimostrato notevole reazione, superando assenze e la limitata prestazione di Della Valle (4 punti) per falli.

Burnell MVP della serata: Brescia in vetta

Jason Burnell è stato il protagonista indiscusso della serata. I suoi 28 punti (ventuno nella seconda metà di gara) sono stati la chiave per la rimonta e la vittoria della Germani. Per la Reyer Venezia, non sono bastati i 16 punti di R.J. Cole, ottimo nel primo tempo, né gli 11 punti a testa di Parks e Bowman. Il parziale dell'ultimo quarto ha segnato la svolta, con Venezia che non è riuscita a contenere l'intensità avversaria.

Questo successo proietta Brescia al comando della classifica, consolidando la sua reputazione tra le squadre più in forma del campionato.

Per la Reyer Venezia, invece, è una sconfitta pesante in ottica playoff, che impone una riflessione sulla continuità.

Reggio Emilia domina Cremona e consolida i playoff

Nell'altro anticipo, la Unahotels Reggio Emilia ha ottenuto una comoda vittoria contro la Vanoli Cremona, imponendosi con un netto 96-78. La squadra ha preso il largo già nel primo quarto, gestendo il vantaggio con autorità fino alla fine e consolidando la propria posizione in zona playoff. Per Reggio Emilia si sono distinti Caupain (20 punti) ed Echenique (19); per Cremona il più prolifico, Willis (21 punti).

Il successo porta la Unahotels Reggio Emilia a 24 punti, agganciando Trieste in classifica e rafforzando le speranze di post-season.

Per la Vanoli Cremona, ferma a quota 20 punti, è un'occasione persa per avvicinarsi alle posizioni che contano per i playoff. Questi risultati sottolineano l'equilibrio e la competitività della Serie A, con Brescia al vertice e Reggio Emilia che rilancia le ambizioni per il finale di stagione.