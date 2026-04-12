Nel cuore del terzo round del Masters di Augusta, il campione nordirlandese Rory McIlroy si è saldamente confermato in testa alla classifica, mantenendo la sua posizione di leader dopo aver completato le prime nove buche sul leggendario percorso dell'Augusta National. Con un impressionante punteggio di –12, McIlroy, già cinque volte vincitore di un Major, sta gestendo con maestria la pressione, tenendo a debita distanza un nutrito gruppo di sfidanti in questa che è una delle competizioni più prestigiose e ambite del circuito golfistico internazionale.

Alle sue spalle, la lotta per la giacca verde si fa intensa. L’americano Cameron Young si posiziona come il più diretto inseguitore, a soli due colpi di distanza con un totale di –10. Poco più indietro, il cinese Li Haotong e l’irlandese Shane Lowry condividono la terza posizione con un solido –9. Chiude il gruppo dei primi inseguitori l’americano Sam Burns, che si attesta a –8. Questi atleti rappresentano la principale minaccia per McIlroy, pronti a capitalizzare ogni minimo errore nelle buche conclusive del round.

L'obiettivo di McIlroy non è solo la vittoria, ma un traguardo storico: eguagliare leggende del calibro di Tiger Woods, Jack Nicklaus e Nick Faldo. Questi grandi campioni sono gli unici ad aver avuto l'onore di indossare la giacca verde per due anni consecutivi, un'impresa che il nordirlandese ambisce a replicare, consolidando ulteriormente il suo posto nell'olimpo del golf.

La sfida per la Giacca Verde ad Augusta

Il Masters di Augusta è universalmente riconosciuto come uno degli appuntamenti clou della stagione golfistica, un torneo che ogni anno cattura l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo. La prestazione di McIlroy, particolarmente solida nelle prime nove buche del terzo round, gli ha permesso di rafforzare la sua posizione di leader. Tuttavia, la pressione esercitata dagli avversari rimane palpabile e costante. Cameron Young, con il suo distacco minimo di due colpi, mantiene vive e concrete le sue speranze di una rimonta, mentre Li Haotong e Shane Lowry, pur essendo più distanti, non sono affatto fuori dalla corsa e potrebbero ancora tentare un sorpasso nelle buche finali, rendendo il prosieguo del torneo estremamente avvincente.

I Campioni della Doppietta al Masters

Conquistare il Masters di Augusta per due edizioni consecutive è un'impresa di rara difficoltà e prestigio, riuscita solamente a un ristrettissimo numero di giganti del golf. La lista è breve ed esclusiva: Tiger Woods, Jack Nicklaus e Nick Faldo. Solo loro hanno avuto il privilegio di indossare la celebre giacca verde per due anni di fila, un traguardo che McIlroy ora sogna di raggiungere. Le aspettative e la pressione su di lui sono immense, ma il golfista nordirlandese ha già ampiamente dimostrato, nel corso della sua illustre carriera, di possedere la tempra e l'esperienza necessarie per gestire con successo le fasi più cruciali e decisive dei tornei Major. La sua attuale leadership è un test della sua capacità di mantenere i nervi saldi fino alla fine.