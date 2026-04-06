Nella prima semifinale della Superlega volley 2026, Perugia e Piacenza si sono affrontate in un incontro ad alta tensione. La Gas Sales Bluenergy Piacenza è riuscita a imporsi nel secondo set, vincendo con un parziale di 25‑20 e riaprendo di fatto la serie contro la Sir Susa Vim Perugia, che conduce ora per 2-1.

Questa cruciale Gara‑1 delle semifinali scudetto si è svolta al Pala Barton Energy di Perugia. La formazione emiliana, trascinata da un ispirato Gutierrez, ha saputo reagire con determinazione dopo aver perso il primo set. La vittoria nel secondo parziale mantiene vive le speranze di Piacenza in questa importante serie.

Il contesto della semifinale

La serie, che si gioca al meglio delle cinque partite, mette in palio l’accesso alla finale scudetto. La squadra vincitrice affronterà chi avrà la meglio nell’altra semifinale, che vede opposte Verona e Civitanova. Per Piacenza, questa rappresenta la terza semifinale nella sua storia recente, un traguardo significativo. Perugia, invece, vanta una presenza più consolidata in questa fase del campionato, forte del primo posto conquistato in regular season e della già ottenuta qualificazione alla prossima Champions League.

Il confronto diretto storico tra le due formazioni è nettamente favorevole a Perugia, che ha prevalso in diciassette dei diciannove precedenti incontri tra regular season e coppe.

Piacenza ha ottenuto solo due successi, uno dei quali risale alla semifinale di Coppa Italia 2022/23. Il tecnico biancorosso ha espresso la sua visione: “Dobbiamo affrontare ogni partita a viso aperto, senza timori. Abbiamo valori importanti e dobbiamo pensare al nostro gioco più che a quello degli avversari”.

Dettagli della sfida

La semifinale ha preso il via lunedì 6 aprile 2026 dal Pala Barton Energy di Perugia, con la diretta televisiva su Rai Sport. La squadra di Piacenza, reduce da una settimana intensa caratterizzata da diverse trasferte, ha avuto tempi ridotti per preparare la gara. Nonostante ciò, ha mostrato carattere e grande determinazione nel secondo set, grazie soprattutto alla prestazione di Gutierrez.

Dall’altra parte, Perugia si presenta a questa serie con la forza del primo posto in regular season e una tradizione favorevole negli scontri diretti. Tuttavia, Piacenza ha già dimostrato di poter competere ad alto livello, come evidenziato nei quarti di finale contro Modena, dove ha conquistato l’accesso alla semifinale vincendo Gara‑5 in trasferta, in un match decisivo.