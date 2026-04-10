Si è interrotta la serie positiva di sei vittorie consecutive per la coppia italiana di beach volley composta da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. Nella seconda giornata dell'Elite 16 di Saquarema, in Brasile, gli azzurri hanno subito la loro prima sconfitta nel prestigioso torneo, arrendendosi al tie-break al termine di un incontro molto combattuto contro la forte formazione di casa, composta da Evandro e Arthur Lanci.

Nel secondo incontro del girone preliminare, la coppia brasiliana ha dimostrato subito la propria superiorità nel primo set, portandosi rapidamente sull'8-2 e chiudendo agevolmente con un netto 21-12.

La reazione di Cottafava e Dal Corso non si è fatta attendere nel secondo parziale: sotto 4-8, gli italiani hanno saputo reagire con determinazione, piazzando un impressionante break di sei punti consecutivi che ha ribaltato il punteggio sul 10-8. Da quel momento, la coppia azzurra ha mantenuto saldamente il controllo del gioco, imponendosi con il punteggio di 21-13 e rimandando il verdetto finale al tie-break decisivo.

Il tie-break fatale e la prossima sfida

Nel set decisivo, tuttavia, l'avvio si è rivelato ancora una volta fatale per Cottafava e Dal Corso, che si sono trovati immediatamente in svantaggio per 6-1 e successivamente per 8-2. Nonostante un coraggioso tentativo di rimonta che li ha riportati fino all'11-8, dimostrando grande carattere, l'ennesima accelerazione dei padroni di casa ha sigillato il 15-9 finale, garantendo a Evandro e Arthur Lanci il primo posto nel girone e l'accesso diretto alla fase successiva.

Per la coppia italiana, l'opportunità di accedere direttamente ai sedicesimi di finale si giocherà nell'ultimo e cruciale incontro del girone, previsto alle 15.00 ora italiana, contro gli argentini Amieva e Bueno, in una sfida che si preannuncia decisiva.

Il cammino nel torneo di Saquarema

Il percorso di Cottafava e Dal Corso all'Elite 16 di Saquarema era iniziato nel migliore dei modi, con una convincente vittoria all'esordio contro la coppia cilena Grimalt E./Grimalt M., superata al tie-break dopo un'intensa partita durata 45 minuti di gioco. Questo torneo, uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi della stagione internazionale di beach volley, vede la partecipazione delle migliori coppie del circuito mondiale.

Nello stesso girone degli azzurri, anche Evandro e Arthur Lanci avevano già dimostrato la loro forza e il loro potenziale, vincendo il primo incontro contro la formazione argentina di Amieva e Bueno e confermando così il loro status di favoriti per la competizione.