La quinta e penultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026 si svolge oggi con partenza e arrivo a Eibar. Questa frazione si preannuncia particolarmente impegnativa: il percorso misura 176,2 chilometri e presenta un dislivello complessivo di ben 3.800 metri, rendendolo uno degli appuntamenti più attesi della corsa. Gli organizzatori hanno disegnato una giornata adatta agli scalatori e agli attaccanti, con ben otto Gran Premi della Montagna (GPM) distribuiti lungo il tracciato.

Nel dettaglio, la parte più decisiva della tappa si concentra negli ultimi settanta chilometri, dove i corridori dovranno affrontare quattro salite particolarmente selettive: il Krabelin (cinque chilometri al 9,6%), il Trabakua (3,3 chilometri al 7,1%), l'Izua (4,1 chilometri al 9,2%) e l'Urkaregi (5,2 chilometri al 4,7%).

Anche il finale a Eibar presenta una leggera ascesa, che potrebbe favorire ulteriori attacchi prima del traguardo.

Protagonisti e Scenario di Gara

La classifica generale vede Paul Seixas in una posizione di netto vantaggio rispetto ai rivali, rendendo la lotta per il podio il tema principale della giornata. Tuttavia, la conformazione del percorso lascia spazio a possibili fughe da lontano, come già accaduto nelle precedenti tappe. Tra i corridori più attesi per il successo di tappa figurano Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG), Ben Healy (EF Education – EasyPost), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) e gli italiani Lorenzo Fortunato e Christian Scaroni. Si prevede una tappa vivace, con molti attacchi fin dalle prime fasi.

Orari e Copertura Streaming

La partenza della tappa è fissata per le ore 13:05, mentre l'arrivo stimato è previsto intorno alle ore 17:45. La diretta televisiva non è prevista, ma sarà possibile seguire l'evento in streaming a partire dalle 15:00 su Discovery Plus e HBO Max; dalle 15:15 sarà disponibile anche su Eurosport 1 HD e DAZN. Per chi preferisce il live testuale, aggiornamenti saranno disponibili su OA Sport.

A livello internazionale, la copertura del Giro dei Paesi Baschi 2026 è garantita da diverse emittenti: in Europa, la corsa sarà trasmessa in diretta da Eurosport, accessibile tramite Discovery+ o HBO Max a seconda del paese. Nel Regno Unito, la copertura è affidata a TNT Sports e HBO Max, mentre in Nord America la gara sarà visibile su FloBikes.

In Australia la trasmissione è garantita da SBS, e nel Paese Basco sarà EITB a proporre la diretta.

Per gli spettatori che si trovano all'estero, l'accesso ai servizi di streaming può essere facilitato tramite l'utilizzo di una VPN (Virtual Private Network), tenendo conto delle restrizioni geografiche e dei diritti di trasmissione locali. La tappa di Eibar promette grande spettacolo e potrebbe rivelarsi cruciale per la classifica finale del Giro dei Paesi Baschi 2026.