La coppia azzurra di beach volley formata da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso ha inaugurato con una vittoria significativa il proprio percorso nell'Elite 16 di Saquarema, in Brasile. Gli italiani hanno superato in un incontro avvincente i fratelli Grimalt, esperti atleti cileni, al termine di un tie-break combattuto che ha messo in luce il loro carattere e la loro determinazione. Questo successo all'esordio conferma le ambizioni degli azzurri nel prestigioso torneo brasiliano.

Il match, valido per la pool A, ha preso il via con un equilibrio iniziale che ha visto i cileni imporsi nel primo set con il punteggio di 21-18.

La reazione di Cottafava e Dal Corso non si è fatta attendere nel secondo parziale: gli italiani hanno preso il largo portandosi sull'8-4, per poi subire il ritorno dei Grimalt che hanno ristabilito la parità sul 16-16. Tuttavia, con un break decisivo di 5-1, gli azzurri hanno chiuso il set 21-17, riequilibrando le sorti dell'incontro e spingendolo al tie-break.

La rimonta e la solidità nel tie-break

Nella frazione decisiva, la coppia italiana ha dimostrato una notevole solidità mentale e una grande capacità di gestire la pressione. Cottafava e Dal Corso hanno saputo imporre il proprio gioco, costruendo un vantaggio che li ha portati fino al 10-6. Nonostante i tentativi di recupero dei Grimalt, gli azzurri hanno mantenuto il controllo della partita, chiudendo il set sul 15-13 e assicurandosi così una preziosa vittoria al debutto nel torneo brasiliano.

Prossimi impegni e il contesto del torneo

Questa affermazione rappresenta una conferma importante per la coppia azzurra, reduce dal recente trionfo nel Challenge di Nayarit. Il calendario dell'Elite 16 di Saquarema prevede ora per gli italiani due sfide cruciali. Oggi, 9 aprile 2026, alle ore 21:00 (ora italiana), affronteranno la temibile coppia di casa formata da Evandro e Arthur Lanci. Successivamente, domani 10 aprile, alle ore 15:00, scenderanno in campo contro gli argentini Amieva e Bueno, considerati la seconda forza del loro paese.

L'Elite 16 di Saquarema è il secondo appuntamento stagionale della categoria più alta del Beach Pro Tour 2026, dopo l'esordio a Joao Pessoa. Cottafava e Dal Corso, unica coppia italiana presente nel tabellone maschile e testa di serie numero 13, puntano a consolidare la loro posizione nel ranking internazionale sotto la guida del direttore tecnico Paolo Nicolai.

L'obiettivo è proseguire il percorso positivo intrapreso, affrontando avversari di alto livello e cercando di accedere alle fasi finali del torneo.

La fase a gironi si concluderà venerdì 10 aprile con l'ultimo match, in programma alle ore 15:00, contro un team proveniente dalle qualificazioni. Gli azzurri sono determinati a mostrare la crescita evidenziata nelle ultime uscite internazionali e a raggiungere i vertici di questa competizione.