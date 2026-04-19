Un inizio promettente per l'Italia agli Europei di judo in corso a Tbilisi. La spedizione azzurra ha visto Alice Bellandi, Asya Tavano ed Erica Simonetti conquistare l'accesso ai quarti di finale, confermando le aspettative sulla squadra.

Bellandi: ippon in rimonta nei -78 kg

La stella del judo italiano, Alice Bellandi, già campionessa olimpica e mondiale, ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale nella categoria dei -78 kg. La sua vittoria è giunta grazie a un ippon in rimonta, dimostrando superiorità tecnica e capacità di reazione. Nonostante un avvio combattuto, la judoka azzurra ha saputo ribaltare le sorti del match con un gesto tecnico decisivo, assicurandosi il passaggio al turno successivo.

Tavano e Simonetti avanzano con determinazione

Anche Asya Tavano ed Erica Simonetti si sono imposte sul tatami, garantendosi l'accesso ai quarti di finale. Tavano ha impressionato con un ippon spettacolare, superando l'avversaria con grande maestria. Simonetti ha confermato il proprio valore, superando la sua contendente con una prestazione solida e determinata, frutto di una preparazione impeccabile.

Le ambizioni azzurre e la tripla corona

L'evento continentale di judo, che si sta svolgendo a Tbilisi dal 16 al 19 aprile presso l'Olympic Sport Palace, rappresenta un appuntamento di alto livello tecnico. L'Italia ha schierato una delegazione forte e ambiziosa. In questo contesto, Alice Bellandi emerge come la grande favorita per la conquista della "tripla corona": l'oro olimpico, mondiale ed europeo nello stesso ciclo.

Un traguardo senza precedenti per il judo italiano.

La sua brillante qualificazione ai quarti di finale nei -78 kg rafforza queste aspettative, mantenendo viva la speranza di un risultato storico. Le eccellenti prestazioni di Asya Tavano ed Erica Simonetti, anch'esse ai quarti, contribuiscono a questo avvio positivo per la spedizione azzurra, proiettando l'Italia tra le protagoniste di questi Campionati Europei.