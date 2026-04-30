Matteo Berrettini ha centrato l'accesso ai quarti di finale del Sardegna Open di tennis, un torneo ATP Challenger 175 che si svolge sui campi in terra battuta di Cagliari. L'azzurro ha superato l'argentino Mariano Navone, testa di serie del torneo e recente vincitore di un Challenger 175, con una solida prestazione che lo ha visto imporsi in due set, con il punteggio finale di 7-5, 6-3. Questa vittoria conferma il buon momento di forma del tennista romano, proiettandolo tra i protagonisti della competizione.

L'incontro, disputato sul campo centrale nel pomeriggio, ha offerto momenti di grande intensità.

Il primo set si è rivelato particolarmente equilibrato: Berrettini ha subito un break al terzo game, ma ha dimostrato prontezza reagendo immediatamente con un controbreak. Il momento chiave del parziale è arrivato sul finale, quando il tennista italiano ha piazzato il break decisivo, chiudendo il set sul 7-5 e scongiurando il tie-break. Nel secondo parziale, la superiorità di Berrettini è emersa con maggiore chiarezza. Il punto di svolta si è registrato al sesto game, quando l'azzurro ha strappato il servizio a zero a Navone, portandosi sul 4-2. Da quel momento, Berrettini ha gestito con sicurezza il vantaggio, mantenendo il servizio fino al 6-3 finale e sigillando così la sua qualificazione.

Le dichiarazioni di Berrettini e l'entusiasmo del pubblico

Al termine della sfida, Matteo Berrettini ha espresso la sua soddisfazione, evidenziando sia la qualità del suo gioco sia il calore ricevuto dal pubblico. "Ho giocato a un livello molto alto – ha dichiarato l'azzurro – e ho sentito forte la carica del pubblico. Navone è un signor giocatore, io sono molto contento di aver giocato bene". Le sue parole sottolineano l'importanza del supporto dei tifosi di Cagliari, che hanno accompagnato la sua ottima prestazione.

Con questa importante vittoria, Berrettini si prepara ora ad affrontare un altro ostacolo nei quarti di finale. Il suo prossimo avversario sarà il vincente dell'incontro tra il polacco Hubert Hurkacz e lo statunitense Emilio Nava, una sfida che si preannuncia altrettanto impegnativa e che si disputerà sempre sul centrale del Tennis Club di Cagliari.

Gli altri incontri degli ottavi e il percorso degli italiani

La giornata ha riservato buone notizie anche per un altro tennista italiano, Matteo Arnaldi, che ha conquistato la vittoria contro Juan Manuel Cerundolo sul campo 14, proseguendo il suo cammino nel torneo. Tra gli altri risultati degni di nota degli ottavi di finale, l'olandese Jasper De Jong ha sorpreso eliminando il numero due del seeding, Adrian Mannarino, in un match combattuto concluso in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 1-6. Anche Nuno Borges, testa di serie numero tre, ha avuto la meglio su Cristian Garin, imponendosi al termine di una sfida equilibrata e sofferta, chiusa con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6.

Il Sardegna Open prosegue dunque con una significativa presenza italiana nei turni avanzati.

Berrettini, in particolare, dopo un esordio impegnativo contro Kypson, ha saputo confermare il suo ottimo stato di forma sui campi in terra battuta di Cagliari, dimostrando di poter ambire a un ruolo da protagonista in questa edizione del torneo.