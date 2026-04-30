Como, 30 aprile 2026 – Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha presentato con equilibrio e rispetto la prossima sfida contro il Napoli. L'allenatore spagnolo ha sottolineato il valore dell'avversario e l'importanza cruciale della partita. Durante la conferenza stampa, Fabregas ha elogiato Antonio Conte per aver saputo mantenere la sua squadra ad alti livelli, nonostante le difficoltà legate agli infortuni. Ha poi definito l'incontro come “una bella partita di calcio propositivo fra due squadre di grande mentalità”.

La sfida al Sinigaglia: ambizioni europee e un passato comune

L'atteso confronto si terrà sabato allo stadio Sinigaglia, mettendo di fronte due formazioni animate da ambizioni europee e guidate da allenatori riconosciuti per la loro capacità di fare la differenza. Fabregas ha rievocato il periodo trascorso al Chelsea sotto la guida di Conte, affermando: “Con lui soffrivo ma volavo”. Questa frase evidenzia il metodo rigoroso dell'allenatore italiano, un approccio che, sebbene impegnativo, si traduce in risultati concreti sul campo.

Tra polemiche arbitrali e corsa Champions: la linea della prudenza

Affrontando il delicato tema delle polemiche arbitrali, Fabregas ha espresso l'auspicio di un approccio di buon senso, respingendo categoricamente l'ipotesi di malafede.

“Non penso mai alla malafede, ci mancherebbe… Penso ci voglia buon senso”, ha dichiarato. Riguardo alla qualificazione in Champions League, l'allenatore ha mantenuto una posizione di estrema prudenza: “Dobbiamo pensare partita dopo partita… Preferisco ragionare partita dopo partita… Poi le pagelle le facciamo alla fine e come società valuteremo meglio”.

Il duello tattico e la posta in palio per la zona europea

Il confronto tra Conte e Fabregas non è solo un richiamo al loro passato condiviso al Chelsea, ma assume un significato profondo anche in termini di classifica. Il Napoli, con un solido vantaggio di otto punti sulle dirette inseguitrici a sole quattro giornate dalla conclusione del campionato, gode di un margine che consente qualche errore senza compromettere la qualificazione alla Champions League. Per il Como, al contrario, questa partita rappresenta un'occasione cruciale per rafforzare la propria posizione nella prestigiosa zona europea.