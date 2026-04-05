Un profondo dolore ha colpito il tennista Simone Bolelli e la comunità sportiva italiana. Il campione non prenderà parte al prestigioso torneo di doppio del Masters 1000 di Montecarlo a causa di un grave lutto familiare. È venuto a mancare il padre, Daniele Bolelli, all'età di 71 anni. Questa triste notizia giunge a pochi giorni di distanza da un momento di grande gioia e commozione per il tennista azzurro: la vittoria, insieme al compagno Andrea Vavassori, al torneo di doppio del Miami Open, un trionfo che era stato dedicato proprio al genitore in un periodo di grande difficoltà.

Il Contesto Emotivo e la Vittoria a Miami

La scomparsa di Daniele Bolelli, avvenuta purtroppo alla vigilia di Pasqua, ha gettato un'ombra su un periodo che per Simone Bolelli era stato caratterizzato da un successo sportivo di notevole importanza. Lo scorso 28 marzo, infatti, la coppia italiana formata da Bolelli e Vavassori aveva conquistato il titolo nel doppio del Masters 1000 di Miami, al termine di una splendida cavalcata sul cemento della Florida. Al termine della finale, gli azzurri avevano rivolto un pensiero speciale e una dedica sentita al padre di Simone, che in quel frangente stava affrontando difficoltà personali. La vittoria in un torneo così significativo aveva rappresentato un momento di grande emozione, amplificato dalle sfide che il genitore stava vivendo.

La successiva perdita ha trasformato quel trionfo in un ricordo agrodolce, segnando profondamente il tennista.

La Decisione di Simone Bolelli e l'Assenza a Montecarlo

Di fronte al profondo dolore, Simone Bolelli ha preso la comprensibile decisione di sospendere temporaneamente l'attività agonistica. Questa pausa gli permetterà di elaborare il lutto e di stare vicino alla famiglia. Di conseguenza, il tennista bolognese non sarà presente al Masters 1000 di Montecarlo, le cui partite sono iniziate e si protrarranno fino a domenica 12 aprile. La sua assenza è un chiaro segno del rispetto e dell'amore che nutriva per il padre, mettendo in secondo piano gli impegni professionali di fronte a una perdita così significativa.

Le Nuove Dinamiche nel Doppio: Vavassori e Berrettini

L'assenza di Simone Bolelli ha comportato modifiche nel tabellone del doppio del Principato. Il suo compagno abituale, Andrea Vavassori, ha dovuto cercare un nuovo partner per affrontare la competizione. La scelta è ricaduta su Matteo Berrettini, finalista di Wimbledon 2021 in singolare. Questa neonata coppia azzurra, formata da Vavassori e Berrettini, cercherà di ben figurare sulla terra rossa monegasca. L'esordio di questa inedita formazione è previsto per lunedì 6 aprile, quando i due tennisti italiani incroceranno le racchette ai sedicesimi di finale contro il britannico Cameron Norrie e l'australiano Alex de Minaur. La loro partecipazione è stata resa possibile grazie a una wild card, un'opportunità che la coppia cercherà di sfruttare al meglio per onorare la memoria di Daniele Bolelli e dimostrare il valore del tennis italiano.